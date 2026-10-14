Trường Lưu - Vun sinh kế, xây dựng thôn Nông thôn mới hiện đại

Ngân Giang - 14/10/2026 18:22

Vốn là vùng đất giàu truyền thống khoa bảng, hiếu học và những di sản văn hóa quý giá, thôn Trường Lưu, xã Trường Lưu hôm nay đang từng ngày đổi thay với quyết tâm xây dựng thôn nông thôn mới hiện đại. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân, địa phương đang tập trung phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và từng bước đưa các tiện ích số vào đời sống. Đặc biệt, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy, tạo nên nét riêng trong hành trình xây dựng miền quê ngày càng trù phú, văn minh và đáng sống.