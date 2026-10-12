Về miền non nước Trà Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Phương Hoa - 12/10/2026 16:11

Về Trà Sơn, Hà Tĩnh những ngày này, một miền quê xanh mát, thanh bình. Mỗi con đường, khoảng xanh nơi đây đều mang theo câu chuyện về đất, người qua năm tháng.