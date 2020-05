Không nguôi nhớ Người…

Tháng Năm năm nào cũng vậy, khi Kim Liên đã bắt đầu thơm ngát hương sen, lòng người lại trào dâng nỗi nhớ về lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại…

Mỗi một lần trở lại quê hương Nam Đàn, trong lòng tôi đều dâng lên câu hát thiết tha ấy. Bác Hồ được ví với rất nhiều hình ảnh cao đẹp khác nhưng ở đây, giữa quê nhà bình dị, người chính là một đài hoa sen dân dã, thanh cao mà hương thơm đã tỏa ngát, ươm ủ tâm hồn bao thế hệ…

Những ngày này, khắp các lối vào Làng Sen quê cha và Hoàng Trù quê mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa sen đã bung nở, tỏa hương ngan ngát như một lời chào đón nồng thắm nhất đối với du khách. Chỉ cần thoáng gặp mùi hương đồng nội ấy là những con đường dẫn vào quê hương Người lại hiện lên thật rõ rệt.

Đã nhiều lần như thế, mỗi khi bước vào con ngõ quanh co dẫn vào làng quê của Người, qua những mái nhà tranh đơn sơ của người hàng xóm, qua hàng dâm bụt thắm xanh… lòng tôi lại dâng lên niềm xúc động. Biết bao du khách mà tôi đã gặp cũng có chung một cảm xúc đó.

Ai cũng cho rằng, quê hương là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên nhân cách, khát vọng và hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chiếc giường nhỏ bé, cánh võng đơn sơ, chiếc khung cửi hiền từ đến lời ru đượm tình yêu thương của mẹ. Từ những gia đình hàng xóm nghèo khổ với những câu chuyện bị đọa đày đến những bài học cuộc sống của cha. Tất cả đã ươm ủ, hun đúc nên tâm hồn, trí tuệ, ý chí của cậu bé Nguyễn Sinh Cung thuở ấy.

Đến quê hương Bác Hồ đã rất nhiều lần, bà Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang cho biết: “Năm nào vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, tôi cũng cùng bạn bè, con cháu về thăm quê Bác. Mỗi lần trở lại, tôi lại có thêm những cảm nhận mới và càng thêm kính yêu Bác hơn. Bác Hồ như vẫn ở đâu đây, trong những nỗi niềm thương nhớ của du khách mọi miền”.

Di tích giếng Cốc ở làng Sen - giếng cổ từ thế kỷ 18, nơi gắn với tuổi thơ của Bác Hồ.

Trưa tháng Năm, Xứ Nghệ nắng vàng như cánh đồng mùa gặt. Cả Hoàng Trù và Làng Sen đều thưa vắng du khách, tuy nhiên, trên suốt những “con đường” đến với thế giới tuổi thơ của Bác, đâu đó, vẫn có tiếng trẻ thơ ngạc nhiên, thích thú khi bắt gặp những kỷ vật cũ mà chúng đã thấy trên sách báo; vẫn có những cảm xúc rưng rưng của những người đã qua một thời binh lửa chiến tranh; có niềm tự hào của tuổi trẻ quê hương Người…

Anh Nguyễn Mạnh Hà - du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Gia đình tôi, từ già đến trẻ đều rất kính yêu Bác Hồ. Tôi đã đưa con đến thăm nhiều di tích gắn bó với cuộc đời Bác nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi về thăm quê Bác. Bước vào không gian thanh bình, giản dị này, được nhìn thấy những kỷ vật của gia đình Bác, tôi lại càng thêm tự hào về Người. Tôi hy vọng, chuyến đi này sẽ bồi đắp thêm những bài học lịch sử bổ ích, để niềm kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại trong tâm hồn các con trở nên sinh động hơn”.

Giữa quê hương thanh bình hôm nay, những di sản tinh thần mà người để lại đã tỏa bóng vào đời sống Nhân dân, đã tỏa sáng vào tâm hồn hậu thế. Biết bao thế hệ người Nam Đàn, bao thế hệ người Nghệ An đã được tắm táp trong suối nguồn ấy, xây đắp hoài bão dựng xây Tổ quốc, làm giàu cho quê hương.

Có mặt trong lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tại Khu di tích Kim Liên (9/5/2020), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Là thế hệ trẻ trên quê hương của Bác Hồ kính yêu, chúng tôi vô cùng tự hào và luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng quê hương. Mỗi hành động của chúng tôi đều được tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác soi đường chỉ lối. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành của Người trong mỗi bước đi lên”.