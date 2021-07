Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh có mưa to, có nơi rất to

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mưa chủ yếu tập trung ở TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ.

Hồi 19 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 107,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Biển Đông nên từ ngày 7/7 đến hết ngày 8/7 ở khu vực Hà Tĩnh khả năng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, tổng lượng mưa dự báo ở vào khoảng 80 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt (mưa chủ yếu tập trung ở các huyện TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ). Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6.

Trên biển, trong ngày 7 - 8/7 có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Cảnh báo lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Từ ngày 7 - 8/7, trên các sông khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 3 - 6m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông.

Tin liên quan: Hà Tĩnh yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

P.V