Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 12 - 13/6, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Hiện nay đang xuất hiện rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nên từ đêm 11/6 đến sáng ngày 13/6, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông cần đặc biệt đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và đô thị.

P.V