BHXH Hà Tĩnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Chiều 17/8, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và ra mắt mô hình camera an ninh. Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Đại biểu dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và ra mắt mô hình camera an ninh.

Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn, trật tự nơi công sở.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Anh trình bày diễn văn kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đơn vị đã phát huy sức mạnh của các lực lượng như: tự vệ cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn công sở, an toàn an ninh mạng; tham gia tổ chức tốt và an toàn các sự kiện, các hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BHXH Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và ra mắt mô hình camera an ninh.

BHXH tỉnh tham mưu, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tự nguyện (BHTN) trên địa bàn tỉnh. Kết quả làm việc tại 31 đơn vị có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị đã chủ động khắc phục hậu quả đóng nộp hơn 5,5 tỷ đồng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân với thế trận vững chắc. Thông qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan BHXH trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; tích cực giữ gìn trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện hiệu quả mô hình camera an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của Công an tỉnh về bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục làm tốt công tác truyền thông góp phần nâng cao hiệu quả phong trào, đảm bảo an toàn công sở, an toàn thông tin dữ liệu tham gia BHXH, BHYT; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình camera an ninh tại cơ quan BHXH tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà...

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng BHXH tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo xây dựng và hoạt động mô hình camera an ninh tại cơ quan Văn phòng BHXH tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Anh.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho BHXH tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng trao giấy khen của BHXH tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Nam Giang