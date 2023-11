Cẩn trọng thời tiết thay đổi đột ngột trong đợt rét nhất từ đầu mùa ở Hà Tĩnh

2 đợt không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt độ ở Hà Tĩnh xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân, nhất là người già, trẻ em, người có bệnh nền nhạy cảm với thời tiết.

Dự báo đợt không khí lạnh sắp tới gây mưa to cho Hà Tĩnh, nhất là khu vực ven biển phía Nam của tỉnh.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Từ chiều tối 12/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12 đến ngày 14/11, Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển phía Nam của tỉnh với các địa phương như: huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Khu vực miền núi phía Tây của tỉnh cũng có mưa nhưng khả năng kết thúc sớm hơn và lượng mưa thấp hơn khu vực ven biển.

Do có cường độ mạnh nên ngoài việc gây mưa, không khí lạnh cũng sẽ khiến nhiệt độ ở Hà Tĩnh giảm mạnh, trời trở rét. Nền nhiệt độ trung bình trong những ngày này dao động từ 20 – 21 độ C, nơi thấp nhất có thể xuống 16 – 17 độ C.

Đến ngày 16/11, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ảnh hưởng tới khu vực Hà Tĩnh.

Không khí lạnh với cường độ mạnh tiếp tục gây mưa to cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nền nhiệt độ ở Hà Tĩnh cũng sẽ xuống thấp với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 – 18 độ C, thậm chí có những khu vực nền nhiệt độ xuống 14 – 15 độ C.

Nền nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, nhất là trẻ nhỏ. Ảnh tư liệu.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá, do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Dù tổng lượng mưa không quá đột biến với lượng mưa 200 – 300 mm và tập trung khu vực ven biển nhưng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Ngư dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để có kế hoạch ra khơi phù hợp, tránh sự cố gây thiệt hại về người và tài sản.

“Đây được coi là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông. Nền nhiệt độ giảm đột ngột có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em, những người có bệnh nền, nhạy cảm với thời tiết” - ông Trần Đức Bá thông tin.

Khi nhiệt độ lạnh đột ngột khiến cơ thể chưa thích nghi kịp, dễ dẫn đến sốc nhiệt. Nhiệt độ lạnh cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp trên dẫn đến viêm họng, viêm mũi. Thậm chí, đối với người già có thể xảy ra viêm phổi. Để phòng tránh các bệnh khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, người dân cần giữ ấm đầu, cổ, bàn chân và nên hạn chế ra đường, không tập thể dục buổi sáng. Nhiều người có thói quen tập thể dục buổi sáng, tuy nhiên, khi ngoài trời nhiệt độ xuống thấp nếu tập thể dục sẽ dẫn đến nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não. Các gia đình tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như đã xảy ra trong những năm gần đây. Các hộ chăn nuôi cần vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước đối với các loại rau màu...

Quỳnh Chi