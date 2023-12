Cơ quan khí tượng Hà Tĩnh thông tin về thời tiết 6 ngày tới

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay, từ ngày 26 - 31/12, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm nên thời tiết vẫn duy trì nhiều mây, không mưa; nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ.

Khu vực Hà Tĩnh tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh và khô nên trời nhiều mây, ít mưa, nền nhiệt độ ngày đêm duy trì ở mức 13 - 18 độ C.

Những ngày qua, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh nên trong các ngày 19 – 22/12, khu vực tỉnh có mưa, đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa (riêng Hoành Sơn ngày 19/12 có mưa rất to), nền nhiệt độ giảm, trời rét.

Từ ngày 21/12, nhiều nơi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ngày giảm xuống 11 - 13 độ C (riêng khu vực huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh từ 14 - 15 độ C), nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống 14 - 16 độ C; gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Ngày 23 – 24/12, do nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường mạnh nên thời tiết tạnh ráo hơn, các khu vực phổ biến không mưa (riêng huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh đêm và sáng có mưa nhỏ), nền nhiệt độ ban đêm vùng núi tiếp tục giảm xuống 8,5 - 11,5 độ C, đồng bằng ven biển 11,5 - 12,5 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn ở mức thấp và phổ biến 15 - 17 độ C. Độ ẩm không khí trung bình giảm xuống 75 – 85%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 5; trời rét, nhiều nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết những ngày tới

Hiện nay (25/12), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh và khô nên trời nhiều mây, ít mưa, nền nhiệt độ ngày đêm duy trì ở mức 13 – 18 độ C, trời rét, đêm và sáng sớm có nơi rét đậm; độ ẩm không khí trung bình dao động ở mức 70 – 80%; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4.

Ngày 26 – 31/12, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm nên thời tiết vẫn duy trì nhiều mây, không mưa (riêng đêm 26, sáng 27/12, một số khu vực có mưa nhưng lượng không nhiều); nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày 26 - 28/12 phổ biến 18 - 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C.

Ngày 29 - 31/12, nhiệt độ cao nhất ngày tăng dần lên 22 - 24 độ C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng dần lên 19 - 21 độ C, trong đó ngày 30 - 31/12 trưa chiều giảm mây có nắng. Đêm và sáng sớm miền núi trời rét. Vùng núi gió nhẹ, đồng bằng ven biển có gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Dự báo lượng mưa trong những ngày tới phổ biến dưới 10mm.

P.V