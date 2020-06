Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2019

Báo điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu danh sách các tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV-năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 21/6, Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trao giải Báo chí quốc gia năm 2019-giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước trong năm, đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách các tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV-năm 2019:

I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 7 giải C và 1 giải Khuyến khích.

1 giải A: Loạt 5 bài: Trò chuyện văn chương của tác giả Trần Hữu Việt (Hữu Việt)-Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

3 giải B:

- Loạt 5 bài “Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương” của nhóm tác giả Đặng Phương Thủy (Thanh Hải), Trần Hoàng Ngọc (Anh Thảo)-Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Loạt 5 bài “Lỗ hổng an ninh năng lượng” của tác giả Võ Thị Thanh Hương (Thanh Hương)-Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

- Loạt 5 bài “Báo chí và áp lực đổi mới” của nhóm tác giả: Trần Lan Anh (Khánh An), Nguyễn Thị Vân (Hà Vân)-Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

7 giải C:

- Loạt 2 kỳ: “Khổ như”chạy“chứng chỉ viên chức” của nhóm tác giả Vũ Thị Hân (Vũ Hân), Lê Văn Hiệp (Văn Hiệp)-Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

- Loạt 5 kỳ “Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan” của tác giả Phạm Thị Hồng Vân (Hồng Vân)-Báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 4 bài “Đổi mới sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng” của nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Trần Ánh Tuyết, Phạm Hà, Tiến Đức, Quốc Vinh-Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 kỳ “30 năm DK1-Thành đồng trên biển” của nhóm tác giả Lê Đình Thìn (Đông Hà), Nguyễn Anh Chi (My Lăng), Lê Đức Dục-Báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài “Kết quả xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư 2019” của tác giả Nghiêm Thị Huê (Nghiêm Huê)-Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Loạt 4 kỳ “Rừng thủ tục làm dự án giao thông trọng điểm” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình (Thanh Bình), Nguyễn Đình Quang (Đình Quang), Nguyễn Huy Lộc (Hồng Xiêm), Trịnh Thị Tuyết (Hoàng Ngân)-Chi hội Nhà báo Báo Giao thông.

- Loạt 4 bài “Gạo Việt trên đường hội nhập: Dấu ấn VIETNAM RICE” của nhóm tác giả Đặng Thị Mỹ Thanh (Quế Lim), Lê Nguyễn Minh Huyền (Thanh Đình)-Báo Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

1 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài “Chặn đứng, đập tan âm mưu các tổ chức mới chống phá Việt Nam” của tác giả Đặng Việt Hưng (Việt Hưng)-Báo Công an Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) có 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích.

1 giải A:-Loạt 5 kỳ: Khởi động chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của nhóm tác giả: Tô Đình Tuân, Lê Cao Cường, Phạm Hồng Kỳ, Võ Hoàng Triều, Hoàng Văn Thanh-Báo Người Lao Động, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

1 giải B:-Tác phẩm “Tự do ngôn luận hay”ngôn luận tự do“để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân” của tác giả Nguyễn Tri Thức-Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.

3 giải C:

- Loạt 3 bài: “Việt Nam giữa vòng xoáy thương chiến Mỹ-Trung” của tác giả Vũ Thị Anh Hoa (Anh Hoa)-Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

- Loạt 5 bài: “Chuyện cơ sở” của tác giả Hải Đường (Trần Quang)-Cộng tác viên Báo Nhân Dân.

- Loạt 3 bài: “Nhập cư trái phép là mạo hiểm đánh đổi tính mạng” của nhóm tác giả Trần Quang Vinh, Võ Tá Chuyên, Phan Đình Quân-Cơ quan Thường trú Nghệ An-Hà Tĩnh, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3 giải Khuyến khích:

- Loạt 4 bài: “Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” của tác giả Nguyễn Thị Sáu (Hà An)-Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Loạt 3 bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả Trần Thanh Phúc (Thanh Phúc), Nguyễn Xuân Cường (Xuân Cường), Phạm Bá Bình (Bá Bình)-Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

-Loạt 2 kỳ: “Tài nguyên rừng-Điểm tựa bền vững ngành công nghiệp không khói” của tác giả Phan Minh Đạo (Minh Đạo)-Báo Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 3 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Loạt 3 bài: “Hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị đóng băng, bào mòn” của nhóm tác giả: Quang Hưng, Xuân Thủy, Hoàng Anh, Tô Hà, Minh Dũng-Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

3 giải B:

- Loạt 3 kỳ: “Thâm nhập đường dây làm giả bằng lái xe” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Thắng (Đức Thắng), Trần Nam Khánh (Nam Khánh)-Chi hội Nhà báo Báo Giao thông.

- Loạt 5 kỳ: “Hai sắc thái của ruộng hoang” của tác giả Dương Đình Tường-Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 5 kỳ “Ngăn chặn”ma men“cầm lái-Từ hành vi đến pháp lý” của nhóm tác giả Lê Thu Thủy (Phương Thủy), Trần Thị Hằng (Trần Hằng), Lê Thị Thanh Hiền (Minh Hiền), Lương Xuân Trường (Xuân Trường)-Báo Công an Nhân dân, Liên Chi hội Bộ Công an.

4 giải C:

- Loạt 5 bài “Sự cố ô nhiễm nước sông Đà” của nhóm tác giả Trịnh Trọng Đảng (Trọng Đảng), Trần Hoàng (Trần Hoàng), Nguyễn Văn Dũng (Trường Phong), Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Hoài (Nguyễn Hoài)-Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Loạt 5 bài “Cây trồng xóa nghèo nhưng không tạo được sinh kế” của nhóm tác giả Bùi Thị Lê (Thanh Lê), Hoàng Thanh Quỳnh (Thanh Quỳnh),-Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Loạt 3 kỳ: “Xuất ngoại lao động chui: Hành trình đẫm nước mắt” của tác giả Thái Bá Dũng, Nguyễn Quốc Nam (Quốc Nam), Thái Doãn Hòa (Doãn Hòa), Lê Văn Định (Văn Định)-Báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 3 bài “40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ước vọng xanh trên miền đá lạnh” của tác giả Đỗ Phương Bình (Đỗ Bình)-Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3 Giải Khuyến khích:

- Loạt 4 bài:“giải Cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương của tác giả Lê Văn Luận (Hải Luận)-Cơ quan đại diện Báo Biên phòng tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

- Loạt 4 bài: Nhà “sáng chế” nông dân của tác giả Nguyễn Thị Mộng Thường (Mộng Thường)-Báo Ảnh Đất Mũi, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

- Loạt 3 kỳ: Khốn khó như “bọ giữ rừng” của tác giả Nguyễn Tâm Phùng (Tâm Phùng)-Cơ quan Thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

IV. Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh có 1 giải B, 1 giải C và 4 giải khuyến khích.

1 giải B:-Tác phẩm: “Ba ngày chiến đấu với giặc lửa” của tác giả Hồ Trần Minh Quang.

1 giải C:-Tác phẩm: “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên” của nhóm tác giả Nguyễn Trí Dũng (Trí Dũng), Hoàng Thống Nhất (Thống Nhất), Bùi Lâm Khánh (Lâm Khánh), Nhan Hữu Sáng (Nhan Sáng), Nguyễn Phương Hoa (Phương Hoa)-Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

4 Giải Khuyến khích:

-Tác phẩm “Những khoảnh khắc vàng của bóng đá Nam” của nhóm tác giả Đinh Trọng Hải (Trọng Hải), Đặng Thu Hà (Thu Hà)-Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm: “Những người lính quân y bệnh viện dã chiến tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan” của tác giả Dương Văn Giang (Dương Giang)-Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Châu-Niềm cảm hứng sáng tạo của tác giả Việt Văn.

- Tác phẩm: Có một cuộc chiến chống “loại giặc” biến đổi khí hậu của tác giả Nguyễn Thanh Dũng-Báo Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh) có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Loạt 5 bài: Nông nghiệp Tây Nguyên tìm động lực cho giai đoạn mới của nhóm tác giả Dương Đình Tuấn, Vũ Hải Định-Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2 giải B:

- Loạt 4 bài: Sàng lọc đảng viên: Chìa khóa xây dựng Đảng thành công của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Dần, Lại Thị Hoa, Nguyễn Việt Cường-Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Lời giải ruộng hoang của nhóm tác giả Vũ Văn Mạnh (Vũ Mạnh), Vũ Thị Tươi (Hồng Tươi), Vũ Thị Hà (Vũ Hà), Nguyễn Thị Hương (Hương Linh), Nguyễn Thị Thu Phương (Thu Phương)-Đài Phát thanh & Truyền hình Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

3 giải C:

- Tác phẩm: Giải mã Điện Biên Phủ-Cái nhìn từ hai phía của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thùy Vân, Hoàng Văn Ân, Trần Thị Loan-Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Giữ “Kho báu” giữa đại ngàn của tác giả Nguyễn Long Phi-Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

- Tác phẩm: Trong thiêng liêng tình Bác của nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Linh (Hồng Linh), Đinh Khánh Ngọc (Khánh Ngọc)-Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

3 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Khi tình yêu biến thành thù hận của nhóm tác giả Đỗ Thị Giang (Hương Giang), Dương Thị Hằng (Diễm Hằng)-Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Tác phẩm: Trấn áp tội phạm-Không có vùng cấm, không có ngoại lệ! của nhóm tác giả Trần Thị Ngân Triều (Ngân Triều), Đinh Thị Dạ Thy (Dạ Thy), Vũ Thị Minh Trang (Tùng Minh), Lê Nam Hải (Nam Hải)-Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

- Tác phẩm: Khi “trùm” giang hồ gác kiếm… của nhóm tác giả Thanh Nhã, Thanh Thiên-Đài Phát thanh & Truyền hình Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

VI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh) có 2 giải B, 4 giải C và 6 Giải Khuyến khích.

2 giải B:

- Loạt bài 3 : Bãi Tư Chính: Âm mưu tiếp tục thôn tính Biển Đông không bao giờ thành hiện thực của nhóm tác giả Vũ Hồ Điệp, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Phạm Huân-Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Mặn chát như sứa biển ủ đông của tác giả Nguyễn Thu Hương (Thu Hương)-Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

4 giải C:

- Tác phẩm: Dược liệu nhập lậu và sự thả nổi chất lượng của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Trang, Kiều Thanh Phượng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Phương Thảo-Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 3 bài: Làm gì để Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia không bị phá vỡ? của tác giả Phạm Nguyên Long-Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: giải Cứu “Điện” của tác giả Bùi Hữu Tầm (Hữu Tầm)-Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

- Tác phẩm: Phanh phui thủ đoạn lập hồ sơ bệnh án khống trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế của nhóm tác giả Lê Thị Nụ (Lê Nụ), Nguyễn Văn Tráng (Văn Tráng)-Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

6 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Long đong phận giáo viên hợp đồng của nhóm tác giả Trần Hằng, Đan Ly, Thanh Duyên-Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Tác phẩm: Chuyện ở Buốc Pát của nhóm tác giả Nguyễn Anh Pháp (Nguyễn Pháp), Nguyễn Trần Thùy Vinh (Thùy Vinh)-Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

- Loạt 3 bài: Cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc mạnh mẽ với phòng chống quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Minh Phước-Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: Quả bóng trách nhiệm của nhóm tác giả Nguyễn Lan Phương (Lan Phương), Trường Chung, Nguyễn Giang-Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

- Tác phẩm: Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy của tác giả Nguyễn Anh Tuất (Song Nguyễn)-Đài Phát thanh & Truyền hình Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

- Tác phẩm: Thấy gì trong cơn vỡ nợ ở làng chài tỷ phú của tác giả Từ Thị Xuân Yến-Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải C cho đại diện nhóm tác giả Trí Dũng, Nhan Sáng, Thống Nhất, Lâm Khánh, Phương Hoa (Liên Vhi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

VII. Giải Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình) có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 5 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

-Tác phẩm: Làm đẹp những con số của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tuyết (Minh Tuyết), Lê Thanh Tùng (Thanh Tùng), Cao Xuân Tùng (Cao Tùng), Đào Thanh Liên (Thanh Liên), Tô Quang Vinh (Quang Vinh)

- Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

2 giải B:

- Tác phẩm: Không bỏ cuộc của nhóm tác giả Phạm Hồng Khánh (Phạm Khánh), Trần Văn Doanh (Văn Doanh), Lê Quang Huy (Quang Huy), Nguyễn Văn Hải (Văn Hải), Dương Thị Thùy Linh (Thùy Linh)-Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

- Tác phẩm: Góc tối của nhóm tác giả Nguyễn Duy Lam, Ngọc Tiến, Đắc Chánh-Đài Phát thanh & Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

4 giải C:

- Tác phẩm: Nhức nhối với “Dự án ma” Alibaba của nhóm tác giả Phạm Thế Hà, Nguyễn Thanh Phong, Trần Văn Cường, Nguyễn Đắc Hiến-Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Chị Hai của nhóm tác giả Phan Thủy Thanh, Trần Vũ Linh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Lê Phương Trung-Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

- Tác phẩm: Khi nước đợi đất, lúc đất đợi nước của nhóm tác giả Trần Đức Hải, Nguyễn Thanh Sáng, Nguyễn Thanh Toàn-Đài Phát thanh & Truyền hình Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

- Tác phẩm: Dò sông dễ hay khó của nhóm tác giả Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Công Tuấn-Đài Phát thanh & Truyền hình Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

5 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Về lại đại ngàn của nhóm tác giả Lê Thanh Sơn, Hoàng Huy Trường, Phạm Xuân Anh-Đài Phát thanh & Truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

- Tác phẩm: Chuyện của ông Dật “gàn” của nhóm tác giả Phúc Thành, Thanh Tùng-Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

- Tác phẩm: “Vết xe đổ” trên biển của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa (Phú Hoà), Nguyễn Phan Dũng Nhân (Dũng Nhân)-Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Định, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định.

- Tác phẩm: Trái tim hướng về phía núi của nhóm tác giả Thái Trương Duy Bình, Phạm Văn Lợi (Văn Lợi), Lê Thị Thùy Dương (Thùy Dương)-Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

- Tác phẩm: Thông công nghiệp-Tắc giao thông của nhóm tác giả Nguyễn Lê Nhất Phương (Nhất Phương), Trần Khắc Thiết (Khắc Thiết), Đặng Phước Thọ (Phước Thọ)-Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

VIII. Giải bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình) có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 1 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

-Tác phẩm: Đối diện: Chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của nhóm tác giả Đỗ Đức Hoàng, Nguyễn Phương Mai, Vũ Đình Chung, Nguyễn Việt Cường, Lưu Hoàng Tuấn-Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

1 giải B:

- Tác phẩm: Đội quân nhà Phật trên đất nước chùa tháp của nhóm tác giả Lê Quang Huy (Quang Huy), Phạm Gia Hiền (Gia Hiền), Phạm Thị Kiều Trinh, Phùng Chí Cương (Chí Cương), Trương Hữu Văn (Hữu Văn)-Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

2 giải C:

- Tác phẩm: Tự “Soi”để “Sáng” hơn của nhóm tác giả Lê Quang Nuôi, Trần Đình Hiền, Trần Đoàn Nhung-Đài Phát thanh & Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

- Tác phẩm: Chiều dài biên giới của nhóm tác giả Vũ Thị Thanh Tâm, Dương Thị Bảo Ngọc, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Lê Thanh, Đỗ Hải Thanh - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

1 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Nước thải nông thôn-đâu là giải pháp? của nhóm tác giả Ngọc Oanh, Tuấn Kiệt, Ngọc Tân-Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.

IX. Giải Phim tài liệu truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 2 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

-Tác phẩm: Ông rũ rối của nhóm tác giả Đào Gia Thái (Gia Thái), Dương Duy Khoa (Duy Khoa), Nguyễn Việt Hưng (Việt Hưng), Phạm Mạnh Hùng (Mạnh Hùng), Nguyễn Lê Minh (Lê Minh)-Đài Phát thanh & Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

2 giải B:

- Loạt 3 kỳ: Theo dấu hùng binh của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Tiến Sỹ, Nguyễn Tiến Anh - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm: Người lặng thầm lan tỏa Văn hóa Việt của nhóm tác giả Nguyễn Như Khôi (Như Khôi), Nguyễn Thị Khánh Ly (Khánh Ly), Hoàng Sơn Hiếu (Sơn Hiếu), Nguyễn Thị Minh Tân (Minh Tân)-Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

5 giải C:

- Tác phẩm: 60 năm Trường Sơn Huyền Thoại của nhóm tác giả Nguyễn Hòa Văn, Trần Tuấn Hiệp, Nguyễn Hạnh Lê, Nhữ Mạnh Cường, Đặng Hoàng Huy-Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

- Tác phẩm: Về với Đảng trọn niềm tin của nhóm tác giả Hoàng Thy, Phan Hoàng-Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo Vĩnh Long.

-Tác phẩm: Hai nửa thế giới của nhóm tác giả Trần Thị Thu Hà, Lê Minh, Lê Trọng Đức, Vũ Đức Thiện-Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Loạt 2 bài: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của nhóm tác giả Đặng Bảo Trung (Bảo Trung), Bùi Chí Trung, Nguyễn Hà Tiệp, Nguyễn Quang Khánh, Vũ Phương Nguyên-Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

- Loạt 3 kỳ: Thảm kịch miền đất hứa của nhóm tác giả Bùi Thị Diệu Thơm, Bùi Anh Thơ, Nguyễn Xuân Đoài-Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

2 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Ba đứa chúng mình của nhóm tác giả Phạm Việt Tùng, Chu Thùy Trang, Kiều Oanh, Nguyễn Mã Phương, Mai Chí Vũ-Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

-Tác phẩm: Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh của nhóm tác giả Đỗ Quang Hà (Quang Hà), Nguyễn Đức Thắng (Đức Thắng), Đào Duy Tùng (Duy Tùng), Đào Văn An (Đào An)-Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 2 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Loạt 5 bài: Mớ bòng bong ma trận đấu thầu tập trung: Hà Nội nguy cơ “thất thủ” vì rác thải" của nhóm tác giả Phạm Trung Hiền, Phạm Thị Thanh Trà-Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

2 giải B:

- Loạt 4 kỳ: Ngân hàng số-từ nhu cầu đổi mới đến cách mạng công nghệ của tác giả Vũ Kiều Vân (An Bình), Nguyễn Thảo Minh (Minh Khuê, Nguyễn Thanh Huyền (Hà Thành), Nguyễn Minh Hiếu (Minh Hiếu), Mai Lê Khánh (Lê Khánh)-Thời báo Ngân hàng, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng.

- Loạt 5 bài: Giấy phép con “hành” giáo viên của nhóm tác giả Đặng Thị Chung (Đặng Chung), Trần Huy Tuấn (Trần Tuấn)-Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

4 giải C:

- Loạt bài 5: Tin giả và cuộc chiến thật của nhóm tác giả Ninh Hồng Nga, Lê Vũ Hội, Trần Ngọc Tú, Phạm Thị Tuyết, Phạm Thùy Hương- Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Xử lý và ngăn ngừa “điểm nóng”: Bài học về phát huy dân chủ của nhóm tác giả Lê Thị Hương, Triệu Thị Hoa, Đinh Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Tuấn Phong-Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

- Loạt 3 bài: Đổi thay của những tộc người đặc biệt vùng Tây Bắc của nhóm tác giả Kiều Thanh Hương (Kiều Hương), Trần Anh Tuấn, Lê Thị Thúy Lan, Trịnh Khánh Toàn-Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm: Cô giáo một thập kỷ ở lớp học “trò qua đời cô vẫn phải mỉm cười” của nhóm tác giả Phan Thị Hoài Nam (Hoài Nam), Phạm Nguyễn Phú Thọ (Phạm Nguyễn)-Liên Chi hội Nhà báo Báo điện tử Dân trí.

2 Giải Khuyến khích:

- Loạt 2 bài: Những chuyến xe yêu thương của nhóm tác giả Nguyễn Công Triệu (Công Triệu), Hồ Thị Uyên Trinh (Uyên Trinh)-Báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 4 bài: Xa dân-nguy cơ của Đảng cầm quyền! của tác giả Nguyễn Văn Minh (Nguyễn Minh)-Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử) có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 2 Giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Loạt 5 bài: Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Đình Trường-Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

2 giải B:

- Loạt 5 bài: Vạch trần bộ mặt của băng nhóm ‘xã hội đen“, ‘tín dụng đen” Đường ‘Nhuệ’ lộng hành dưới vỏ bọc công ty BĐS tại Thái Bình của nhóm tác giả Nguyễn Huy Thiện (Doanh Thương), Nguyễn Văn Du (Trung Du), Vũ Tuấn Anh (Anh Tuấn), Vũ Công Thành (Công Thành), Nguyễn Sỹ Hồng (Gia Hồng)-Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam.

- Loạt 5 kỳ: “Luật ngầm” ở cửa khẩu La Lay của tác giả Nguyễn Đình Thành (Quang Thành)-Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

4 giải C:

- Loạt 5 kỳ: “Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hình (Nguyễn Hình), Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt), Đỗ Thị Hiền (Thu Hiền), Hoàng Tiến Đạt (Tiến Đạt), Nguyễn Kiên Trung (Kiên Trung)-Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

- Loạt 5 bài: Đào tạo Đại học “chui” và những thí sinh không mang số báo danh của tác giả Nguyễn Tiến Đạt (Nguyễn Khuê)-Chi hội Nhà báo Báo Nhân đạo và Đời sống.

- Loạt 5 bài: Nông thôn mới Hà Tĩnh - mới từ ý Đảng, lòng dân của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Hà (Mạnh Hà), Bá Tân, Huy Tùng, Lê Tuấn - Báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

- Loạt 3 kỳ: Mắc ca đang... “mắc cạn” của tác giả Phan Anh Tuấn (Ngọc Lê) - Báo Đắk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

2 giải Khuyến khích:

- Loạt 4 kỳ: Đi tìm người lính trong bức ảnh “biểu tượng nhất” cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược của nhóm tác giả Phạm Xuân Thịnh, (Phạm Thịnh), Vũ Minh Khang (Minh Khang), Trần Nhật Linh (Nhật Linh), Hoàng Xuân Trường (Xuân Trường) - Báo Điện tử VTC News, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 5 kỳ: Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang của tác giả Đặng Nguyễn Hạnh Châu (Hạnh Châu) - Báo An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

