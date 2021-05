Mưa dông, gió giật mạnh khu vực Hà Tĩnh trong ít giờ tới

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Ảnh minh họa

Hiện nay, trên khu vực Hà Tĩnh có xảy ra mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ qua (từ 12h - 2h ngày 25/5) một số nơi khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Cụ thể: Hương Quang 184,6mm, Hồ Đá Hàn 85,0mm, Kỳ Thượng 73,0mm, Hồ chứa nước Kim Sơn 70,4mm, Hương Vĩnh 63,8mm, Kỳ Thịnh 45,6mm...

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại Hà Tĩnh. Trong đó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh; lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện Hương Sơn, Kỳ Anh.

Ảnh radar lúc 07 giờ 20 phút

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết Vinh (Nghệ An) cho thấy, ở khu vực Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh mây đối lưu đang phát triển mạnh. Độ phản hồi vô tuyến lớn nhất: 42 dBZ, tốc độ di chuyển: khoảng 10 - 15 km/giờ, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Lúc 7h40 sáng nay (25/5), ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Hiện tại đến 3 giờ tới các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh có mưa rào và dông sau đó các khu vực lân cận như: Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà có thể xảy ra mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông nhiều khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V