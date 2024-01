Thời tiết Hà Tĩnh 6 ngày tới thế nào?

Tổng kết thời tiết những ngày qua Ngày 6 đến sáng ngày 7/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, các khu vực có mưa và mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt độ ngày 6/1 giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 23,1 – 24,3 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19,5 – 20,5 độ C; độ ẩm không khí trung bình 85 – 90%; gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4 giật cấp 5. Từ trưa, chiều ngày 7 đến 12/1, thời tiết khô ráo và nắng ấm với đêm và sáng trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây có nắng. Do không khí lạnh suy yếu và có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày tăng 27 – 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 20 – 21 độ C; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3; đêm và sáng sớm trời lạnh.