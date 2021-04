Điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều nay (16/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 13-QĐNS/TW ngày 26/02/2021, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đồng chí đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định số 66-QĐNS/TW ngày 15/4/2021, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định cho đồng chí Trần Tiến Hưng....

...và đồng chí Võ Trọng Hải.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải...

...và đồng chí Trần Tiến Hưng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tin tưởng, tạo điều kiện, điều động, luân chuyển về công tác tại quê hương Hà Tĩnh để đồng chí có điều kiện rèn luyện, học tập ở cơ sở.

Đồng chí Trần Tiến Hưng cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ, động viên, ủng hộ, đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện để bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành như hôm nay.

Trên cương vị mới, đồng chí Trần Tiến Hưng hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, những kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn công tác tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi gắm niềm tin, trao trọng trách cho bản thân; đồng thời cảm ơn các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã dày công bồi dưỡng, đào tạo, rèn giũa trong suốt quá trình phấn đấu của bản thân.

Đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, bản thân cũng sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình; nâng cao bản lĩnh chính trị, dốc lòng dốc sức, tận tâm tận tụy cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Võ Trọng Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành Trung ương, đặc biệt là sự giúp đỡ, chia sẻ, đồng lòng của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, trọng trách được giao phó.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Trần Tiến Hưng đối với phong trào chung, đồng thời tin tưởng ở cương vị mới đồng chí tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị.

Chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn với kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình công tác tại Hà Tĩnh, tại Nghệ An, đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao vai trò của 2 đồng chí Trần Tiến Hưng và Võ Trọng Hải và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ của mình trên những cương vị công việc mới.

Hội nghị cũng đã tiến hành xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Tiến Hưng; giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, 100% đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất chủ trương miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Tiến Hưng và giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thu Hà - Thùy Dương