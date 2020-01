5 mẫu xe sắp được chào đón tại Việt Nam năm 2020

Bước qua năm mới, 5 mẫu xe này đang được nhiều người dùng tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra những điểm nhấn mới trên thị trường, bởi tại các nước khu vực Đông Nam Á, các mẫu xe này đều rất được ưa chuộng.

Toyota Corolla Altis hoàn toàn mới

Hiện tại, mẫu xe Toyota Corolla Altis thế hệ cũ hoàn toàn lép vế trước các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc hạng C như Hyundai Elantra, Mazda 3 hay Kia Cerato. Do vậy, bước qua năm 2020, đây là mẫu xe đang được người dùng mong chờ vì sự xuất hiện của thế hệ mới chỉ là vấn đề thời gian nếu Toyota Việt Nam không muốn đánh mất khách hàng về tay các đối thủ.

Tại Thái Lan, mẫu Toyota Corolla Altis thế hệ mới hiện có ba phiên bản lựa chọn động cơ. Đầu tiên là khối động cơ 1,6 lít, công suất 125 mã lực. Tiếp đến là phiên bản động cơ 1,8 lít có công suất 140 mã lực. Cả hai đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Riêng biến thể lai hybrid, xe kết hợp động cơ 1,8 lít có công suất 98 mã lực và động cơ điện có công suất 72 mã lực.

Ford Escape thế hệ mới

Vừa trải qua Triển lãm Vietnam Moto Show 2019, Ford Việt Nam sẽ giới thiệu mẫu Escape mới được lắp ráp tại nhà máy Ford ở Hải Dương và mở bán vào năm 2020 nhưng đến thời điểm hiện tại giá vẫn chưa được tiết lộ. Còn tại nước ngoài, Ford Escape có hai phiên bản, một là mẫu trang bị động cơ động cơ EcoBoost 2,0 lít, có công suất 250 mã lực và mẫu còn lại dùng động cơ EcoBoost 1,5 lít tăng áp có công suất 180 mã lực.

Về tiện nghi, Ford Escape 2020 sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch, sạc không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch tích hợp sẵn phần mềm điều khiển thông minh kết hợp với hệ thống âm thanh giải trí thương hiệu B&O gồm 10 loa công suất 575W.

Ford Everest Sport mới

Hiện tại, mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest Sport mới cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng. Tại Thái Lan, phiên bản thể thao này đã được mở bán. Xe Ford Everest Sport là động cơ dầu, dung tích 2,0 lít tăng áp, có công suất đối đa 241 mã lực.

Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 10 cấp, tương tự như trên mẫu bán tải Ford Ranger hiệu suất cao Raptor. Về tiện nghi xe Everest Sport mới nổi bật với các trang bị công nghệ như khởi động bằng nút bấm, khóa thông minh, cửa kính điều khiển điện...

Chevrolet Trailblazer thế hệ mới

Chevrolet Trailblazer thế hệ mới cũng là cái tên được chờ đón sẽ sớm về Việt Nam trong năm 2020. Đây được xem là một “cuộc cách mạng” đối với thương hiệu này. Phần thiết kế ở bên ngoài của xe thay đổi lớn với bộ lưới tản nhiệt lớn và mở rộng, một thanh kim loại sáng chạy ngang chia lưới tản nhiệt thành hai phần, cụm đèn pha LED thanh mảnh kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày sắc nét.

Bên trong, tại khu vực bảng điều khiển là các chi tiết làm bằng vật liệu mềm và kim loại. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình cảm ứng được hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, các núm điều khiển dạng núm xoay bố trí tập trung về khu vực người lái. Xe có hai tùy chọn động cơ gồm tăng áp có dung tích 1,2 lít và 1,3 lít. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 9 cấp hoặc hộp số CVT.

Các trang bị an toàn của xe so với thế hệ cũ bao gồm: Hệ thống hỗ trợ người lái cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và phanh khẩn cấp khi phát hiện có người đi bộ phía trước. Xe còn được trang bị hệ thống tự động hỗ trợ chùm sáng cao, hỗ trợ giữ làn đường với cảnh báo lệch làn đường, camera quan sát phía sau và nhắc nhở dây đai an toàn ở hàng ghế sau.

Mitsubishi Pajero Sport 2020

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này thường lọt vào danh sách những xe có doanh số thấp bởi vì kén khách, ít thay đổi và trang bị kém. Tuy nhiên, hãng xe vừa ra mắt mẫu này khá thành công tại thị trường Philippines và Thái Lan nên kỳ vọng Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ tạo thêm một bước đột phá tương tự dòng xe Xpander tại thị trường Việt Nam.

So với thế hệ cũ, Mitsubishi Pajero Sport 2020 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, phần đầu phía trước nổi bật với đường viền mạ crôm sáng tạo hình chữ X bắt mắt. Cụm đèn pha LED thanh mảnh, đèn sương mù dạng to bản chia thành hai tầng.

Bên trong, khu vực bảng điều khiển của Pajero Sport thế hệ mới gồm một cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và hệ thống thông tin giải trí mới. Xe được trang bị nhiều ổ cắm điện AC và cổng USB. Xe được trang bị động cơ dầu dung tích 2,4 lít có công suất 181 mã lực và đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Tin liên quan: Loạt ô tô ra mắt tại Singapore, sắp về Việt Nam? Dưới đây là 5 mẫu xe mới vừa xuất hiện tại Singapore Motor Show 2020 và hứa hẹn sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.

Theo Doanhnhansaigon