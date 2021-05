“Chiến sỹ áo trắng” bền bỉ trong cuộc chiến với Covid-19 (Bài 2): Gồng mình bám địa bàn, ngăn dịch xâm nhập

Chưa bao giờ tỏ ra “mỏi gối chồn chân” trong hơn 1 năm trời bền bỉ chống dịch, lần này, khi xuất hiện ca bệnh tái dương tính trong cộng đồng, cả hệ thống y tế cơ sở ở Hà Tĩnh bắt nhịp rất nhanh và chuyên nghiệp. Họ đang từng ngày nỗ lực thiết lập những lá chắn vững chắc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút SARS-CoV-2.

Chưa bao giờ “mỏi gối chồn chân” trong hơn 1 năm trời bền bỉ chống dịch, lần này, khi xuất hiện ca bệnh tái dương tính trong cộng đồng, cả hệ thống y tế cơ sở ở Hà Tĩnh bắt nhịp rất nhanh và chuyên nghiệp. Họ đang từng ngày nỗ lực thiết lập những lá chắn vững chắc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút SARS-CoV-2.

Hơn 1 năm làm công tác phòng chống dịch, những cán bộ y tế cơ sở ở TX Kỳ Anh luôn lặng thầm giữ cho khu cách ly Mitraco luôn sáng đèn đón những công dân nhập cảnh. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh Võ Văn Phong cho biết, hơn một năm qua, trung tâm đã huy động gần 150 lượt cán bộ của đơn vị và các trạm y tế xã, phường nhận nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung; nhiều người đã có 5-6 lần lên bám trụ ở đây.

“Chúng tôi phân công nhau mỗi tổ 6-8 người làm việc tại khu cách ly tập trung Mitraco trong 14 ngày/đợt. Vì lực lượng cán bộ y tế tại đây chủ yếu là nữ nên tôi đã tình nguyện ở đây nhiều hơn để chia sẻ với chị em. Ngoài kiểm tra, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho công dân cách ly tập trung, chúng tôi còn đảm nhận việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng trong khu cách ly. Vì vậy, trong tổ công tác gồm 6 người mỗi đợt, luôn phải có 2 cán bộ là nam. Chuyến công tác lần này khá đặc biệt với tổ chúng tôi khi khu cách ly tập trung xuất hiện các ca dương tính”, điều dưỡng Lê Văn Huỳnh - Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh cho biết.

Video: Y tá Phạm Thị Thanh Hoa chia sẻ về tinh thần chống dịch của cán bộ, nhân viên tại Khu cách ly KTX Mitraco (TX Kỳ Anh).

Điều dưỡng Lê Văn Huỳnh và y tá Phạm Thị Thanh Hoa đang kiểm tra danh sách các trường hợp công dân cách ly.

“Đêm 28/4, tôi là nhân viên y tế trực tiếp tiếp nhận các công dân nhập cảnh vào cách ly tập trung, trong số đó sau này phát hiện có các ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên. Như những lần trước, tôi trang bị đầy đủ quần áo, dụng cụ bảo hộ và thực hiện đúng quy trình tiếp nhận. Điều tra kỹ thông tin trên chuyến xe 14 người về trong đêm, có 6 người làm việc ở địa bàn có dịch, chúng tôi đã tách riêng những người này trong một khu vực ở tầng 1 nhà A8 và theo dõi chặt chẽ. Ngày hôm sau, khu cách ly nhận tin nghi ngờ mẫu xét nghiệm 3 người, chúng tôi lập tức nâng cấp độ phòng chống dịch, theo dõi sát sức khỏe của những người trong chuyến xe.

Chị Phạm Thị Thanh Hoa kiểm tra thân nhiệt cho các công dân cách ly y tế tại Khu cách ly KTX Mitraco (ảnh trái). Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình để đảm bảo an toàn khi tiếp cận các trường hợp đang cách ly tập trung, chị Hoa bọc kỹ chiếc nhiệt kế đo thân nhiệt để tránh tiếp xúc với môi trường trong khu vực nguy hiểm (ảnh phải).

Chị Phạm Thị Thanh Hoa kiểm tra thân nhiệt cho các công dân cách ly y tế tại Khu cách ly KTX Mitraco (ảnh trên). Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình để đảm bảo an toàn khi tiếp cận các trường hợp đang cách ly tập trung, chị Hoa bọc kỹ chiếc nhiệt kế đo thân nhiệt để tránh tiếp xúc với môi trường trong khu vực nguy hiểm (ảnh dưới).

Các ca dương tính sau đó tiếp tục xuất hiện ở khu cách ly khiến thời gian làm việc của tổ trực tiếp tục kéo dài với nhiều khó khăn, vất vả. Trong số những người thuộc tổ trực đặc biệt này có Lê Thị Lan Anh - nữ y tá công tác ở Trạm Y tế xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) vừa mới phát hiện mình mang thai. Theo quy định, chị chưa thể rời khu cách ly tập trung nên được anh em phân công phụ trách giấy tờ, sổ sách trong phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với các nguy cơ cao. Chị luôn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của anh em đồng nghiệp trong khu cách ly, cũng như sự hỏi han, động viên thường xuyên của gia đình và bạn bè bên ngoài để vững lòng hoàn thành đợt công tác đặc biệt của mình.

Chị Lê Thị Lan Anh được giao nhiệm vụ thực hiện các hồ sơ theo dõi sức khỏe của các công dân tại Khu cách ly KTX Mitraco.

Ở một trận tuyến khác không kém phần cam go, nóng bỏng, khi ca bệnh xuất hiện tại cộng đồng, hàng trăm cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở đang gấp rút dồn toàn tâm toàn lực để truy vết, xác định các trường hợp F1, F2. Tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà) - nơi có bệnh nhân 2583 tái dương tính với vi-rút SARS-CoV-2, sau một đêm trắng (5/5) vào cuộc truy vết, lấy mẫu, đến nay, đội ngũ y tế cơ sở đang tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát các trường hợp F1, F2 để tiến hành cách ly, xét nghiệm. Điều dưỡng viên Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng trạm Y tế Tượng Sơn đôi mắt thâm quầng sau những đêm trắng cho biết: “Những ngày cao điểm của cuộc truy vết, xét nghiệm, mặc dù phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ, ban ngày cũng không nghỉ, nhưng nỗi lo về sự an nguy của cộng đồng dường như đã lấn át hết mệt mỏi; chỉ hướng về một suy nghĩ duy nhất là làm sao truy vết được hết đối tượng để đảm bảo an toàn cao nhất”.