AKI FOOD cung cấp cá hồi Na Uy và thực phẩm Nhật Bản tại Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, AKI FOOD chuyên cung cấp cá hồi Na Uy và thực phẩm Nhật Bản, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng cá nhân, gia đình, nhà hàng, quán ăn và các đơn vị kinh doanh.

Đa dạng sản phẩm, phong phú lựa chọn

Bên cạnh kinh doanh ẩm thực Nhật Bản, AKI FOOD phát triển các sản phẩm thực phẩm, đáp ứng nhu cầu chế biến và thưởng thức nhiều món ăn khác nhau.

Các mặt hàng chính gồm:

- Cá hồi Na Uy tươi, phục vụ nhu cầu chế biến món ăn tại gia đình, nhà hàng và quán ăn.

- Cá hồi ngâm tương, mang đến thêm lựa chọn cho những người yêu thích ẩm thực Nhật Bản.

- Ruốc bông và các sản phẩm thực phẩm khác, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Từ các món cá hồi áp chảo, nướng đến sushi, sashimi hay những bữa ăn thường ngày, việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp góp phần tạo nên hương vị và chất lượng món ăn. Với danh mục sản phẩm đa dạng, AKI FOOD hướng đến phục vụ cả nhu cầu tiêu dùng gia đình lẫn hoạt động chế biến, kinh doanh ẩm thực.

Chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm

Đối với thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và điều kiện bảo quản là những yếu tố quan trọng để khách hàng cân nhắc khi lựa chọn. Vì vậy, AKI FOOD chú trọng kiểm soát nguồn hàng đầu vào, chất lượng sản phẩm và thông tin liên quan đến xuất xứ, tạo cơ sở để khách hàng tìm hiểu và lựa chọn.

Đây cũng là định hướng của Công ty TNHH Aki Food Việt Nam trong quá trình xây dựng uy tín và phát triển thị trường. Doanh nghiệp hướng đến sự minh bạch về thông tin sản phẩm, qua đó duy trì niềm tin của khách hàng và tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Phục vụ khách hàng mua lẻ và đối tác mua sỉ

Không chỉ phục vụ khách hàng cá nhân, AKI FOOD còn nhận cung cấp sỉ cá hồi Na Uy và thực phẩm Nhật Bản cho nhà hàng, quán ăn, đại lý và các đơn vị kinh doanh.

Với khách hàng gia đình, việc tìm mua sản phẩm tại địa chỉ chuyên cung cấp thực phẩm Nhật Bản giúp có thêm lựa chọn cho bữa ăn hằng ngày. Đối với đối tác kinh doanh, AKI FOOD hướng đến tư vấn sản phẩm theo nhu cầu đặt hàng, góp phần đáp ứng yêu cầu nguyên liệu phục vụ hoạt động chế biến và kinh doanh.

Tọa lạc tại số 126 Nguyễn Du, phường Thành Sen, AKI FOOD mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh ẩm thực tại Hà Tĩnh đang tìm kiếm nguồn cá hồi Na Uy và thực phẩm Nhật Bản.