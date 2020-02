1.125 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2020

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29/12 âm lịch đến nay), cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So với cùng kì Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ, nhưng lại tăng 9 người chết, giảm 32 người bị thương.