19 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh án vì tội đánh bạc

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt tù 19 bị cáo về hành vi tổ chức gá bạc và đánh bạc.

Sau 2 ngày xét xử (28-29/4), Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt 19 bị cáo về hành vi tổ chức gá bạc và đánh bạc

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 01/8/2020, đối tượng Trần Đình Tình (SN 1992, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) cùng với Lê Sỹ Anh Tuấn (SN 1971, trú tại 11/56 Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Phan Xuân Tiến (SN 1982, trú tại xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) thuê trang trại của Đặng Quang Bảng (SN 1965, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) ở thôn Phố Tây, xã Sơn Tây với giá 2 triệu đồng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Tư liệu

Tại đây, Tiến đưa cho Tình 2 bộ đàm, sau đó Tình phân công và đưa một chiếc bộ đàm cho Trần Long Nhật (SN 2001, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Đình Hoàng (SN 2001, trú tại tổ dân phố 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để canh gác liên lạc cho mình khi có động tĩnh.

Sau khi có sòng bạc, các đối tượng Lê Xuân Duẩn (SN 1988, trú tại thôn Liên Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), Trần Thị Thái (SN 1971, trú tại thôn Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), Bùi Thị Tuyết (SN 1974, trú tại thôn Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ), Hồ Thị Hạnh (SN 1967, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ), Nguyễn Thị Huệ (SN 1981, trú tại thôn Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), Trần Thị Tình (SN 1985, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) tham gia đánh bạc tại đây.

Cùng đánh bạc còn có các đối tượng: Nguyễn Thị Hương (SN 1992, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu), Ngô Thị Mùi (SN 1967, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa), Vũ Thị Mai (SN 1969, trú tại thôn 4, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu), Phan Thị Minh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 13, phường Trung Đô, TP Vinh), Đặng Hữu Chiến (SN 2000, trú tại tổ dân phố 14, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Nam Hải (SN 1991, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); Đặng Trung Kiên (SN 1984, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh) .

Tang vật thu giữ được tại hiện trường. Ảnh tư liệu

Buổi chiều cùng ngày, khi các “con bạc” đang say sưa sát phạt thì lực lượng Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã: Sơn Kim 2, Sơn Tây và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ập vào bắt quả tang. Lực lượng chức năng thu giữ tại nơi đánh bạc 70 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt: Trần Đình Tình 24 tháng tù; Phan Xuân Tiến 18 tháng tù; Lê Sỹ Anh Tuấn 15 tháng tù; Nguyễn Đình Hoàng 12 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 24 tháng; Trần Long Nhật bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc. Bị cáo Đặng Quang Bảng 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội gá bạc.

Phiên tòa xét xử 19 bị cáo.

Bị cáo Lê Xuân Duẩn 18 tháng tù; Vũ Thị Mai 36 tháng tù; Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị Hương, Ngô Thị Mùi, Bùi Thị Tuyết, Trần Thị Thái mỗi bị cáo 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Phan Thị Minh 42 tháng tù; Đặng Trung Kiên, Đặng Hữu Chiến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng; Hồ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Huệ 20 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 tháng; TrầnThị Tình 24 tháng tù về tội đánh bạc.

Ngoài ra, hình phạt bổ sung cho các bị cáo Lê Xuân Duẩn, Đặng Trung Kiên, Trần Thị Thái, Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Tuyết, Trần Thị Tình, Ngô Thị Mùi, Vũ Thị Mai, Nguyễn Nam Hải, Đặng Hữu Chiến, Phan Thị Minh mỗi bị cáo bị xử phạt 10 triệu đồng; Trần Đình Tình, Phan Xuân Tiến, Lê Sỹ Anh Tuấn, Đặng Quang Bảng mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Hữu Trung