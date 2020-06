3 đối tượng rủ nhau trộm cắp tài sản ở Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh

Các đối tượng bàn bạc, đi đến khoa phòng nào ở BVĐK thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nếu nhìn thấy có điện thoại qua ô kính thì lấy trộm.

Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tiến Lĩnh (SN 1993) trú tại xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) về tội trộm cắp tài sản.

Tại khu vực Khoa sản Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, Lĩnh, Thành, Cương đã rủ nhau trộm cắp điện thoại của các bệnh nhân (Ảnh cắt từ camera giám sát của Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh)

Theo đó, ngày 4/6, Công an TX Kỳ Anh tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Công Thành (1993) ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh phản ánh về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động tại phòng hậu phẫu số 4, Khoa Sản thuộc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Kỳ Anh.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an TX Kỳ Anh phối hợp Công an phường Hưng Trí và Công an xã Lâm Hợp đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, truy tìm ra danh tính nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm nêu trên gồm: Phạm Tiến Lĩnh, Phạm Văn Cương (SN 2001) và Hoàng Văn Thành (SN 2003) cùng trú tại xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh).

Theo lời khai của các đối tượng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/5/2020, Lĩnh rủ Thành và Cương đi chở bạn của Lĩnh xuống điểm bắt xe bus đối diện BVĐK thị xã Kỳ Anh trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Hưng Trí.

Sau khi bạn của Lĩnh đã đi về, Lĩnh rủ Thành và Cương vào khu vực các khoa trong bệnh viện để trộm điện thoại. Các đối tượng bàn bạc, đi đến khoa phòng nào có ô kính nhìn vào thấy có điện thoại thì lấy trộm.

Sau khi thăm dò một lượt, tới khu vực phòng hậu phẫu số 4, Khoa Sản thuộc BVĐK thị xã Kỳ Anh, Lĩnh cùng hai “cộng sự” của mình lấy trộm được 3 chiếc điện thoại gồm 2 chiếc Iphone 6s và 1 chiếc hiệu Oppo của các bệnh nhân trong phòng.

Video đối tượng Lĩnh đi lại khu vực Khoa Sản để tìm cơ hội lấy trộm điện thoại.

Sau đó, các đối tượng đem bán 2 chiếc điện thoại iphone trước với số tiền 1.900.000 đồng để lấy tiền tiêu xài, chiếc điện thoại Oppo thì cất giấu ở nhà Lĩnh.

Theo cơ quan định giá, 3 chiếc điện thoại mà 3 đối tượng Lĩnh, Thành, Cương lấy trộm được có tổng trị giá 7 triệu đồng.

Các đối tượng Phạm Văn Cương và Hoàng Văn Thành được tại ngoại. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Trương Minh