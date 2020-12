613 người “ra đường và mãi mãi không về” trong 5 năm qua ở Hà Tĩnh

Từ 15/10/2015 đến 14/10/2020, Hà Tĩnh xảy ra 694 vụ TNGT, làm chết 613 người, bị thương 363 người. So với giai đoạn từ 2011 - 2015, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí: giảm 141 vụ (-16,89%), giảm 152 người chết (-19,9%); giảm 263 người bị thương (-42,9%). Trong 11 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/11/2020) xảy ra 106 vụ TNGT, làm chết 92 người, bị thương 46 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 7 vụ (-6,2%), giảm 10 người chết (-9,8%), giảm 23 người bị thương (-23%). Trong 5 năm qua, các lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập biên bản, xử lý 213.353 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT, nộp Kho bạc Nhà nước số tiền trên 213 tỷ đồng, tạm giữ 21.645 mô tô, 4.195 ô tô, 3.062 phương tiện khác; tước 19.556 giấy phép lái xe. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, xử lý lập biên bản 3.705 trường hợp, xử phạt nộp Kho bạc nhà nước số tiền 12,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng toàn tỉnh đã khởi tố điều tra 247 vụ, 238 bị can; truy tố 240 vụ án, 240 bị can và đưa ra xét xử 264 vụ, 267 bị cáo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.