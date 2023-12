7 ngày ra quân cao điểm, lực lượng công an bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự

Sau một tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh trong năm 2023, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an huyện, thành phố, thị xã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, với vai trò nòng cốt trong công tác gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) cho Nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, Công an tỉnh phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Từ tinh thần quyết tâm cao, ngay sau lễ phát động cao điểm, các lực lượng Công an Hà Tĩnh từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về đấu tranh tội phạm hình sự, án kinh tế, ma tuý, vi phạm về pháo nổ...

Cơ quan điều tra Công an TX Kỳ Anh lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thế Anh

Qua 7 ngày triển khai, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc; trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng...

Điển hình như vụ việc vào ngày 18/12, Công an TX Kỳ Anh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thế Anh (lái xe cho một công ty có trụ sở đóng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi lập nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải những bài viết, hình ảnh về mặt hàng phục vụ cho tổ chức sự kiện. Khi thấy hàng mà Thế Anh báo giá thấp hơn giá thị trường hoặc thấp hơn những nơi khác, nhiều người đã đặt mua. Khi bị hại chuyển đủ tiền, Nguyễn Thế Anh chặn tài khoản mạng xã hội, chặn số điện thoại và chiếm đoạt tiền. Từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thế Anh đã chiếm đoạt của hơn 100 bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Liêm Thanh và Hoàng Thị Thúy Vân tại cơ quan công an.

Vào ngày 15/12, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 mẹ con là Hoàng Thị Thúy Vân (SN 1977) và Nguyễn Liêm Thanh (SN 2003, trú tổ dân phố 6, phường Nam Hà) có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Thanh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang mang 3 viên thuốc lắc do mẹ là Hoàng Thị Thúy Vân đưa cho để đi bán kiếm lời. Khám xét chỗ ở của Vân, cơ quan công an phát hiện 15 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng có khối lượng 19,8523 gam, 7 viên nén màu xám có khối lượng 4,7297 gam, mà theo lời khi của Vân đều là ma tuý.

Tình trạng học sinh trên địa bàn tỉnh chế tạo pháo nổ thực sự đáng báo động.

Cũng trong thời gian này, công an các địa phương đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp là học sinh có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Do việc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ vào dịp cuối năm thường bị lực lượng chức năng truy quét gắt gao, vì thế, nhiều học sinh đã đặt mua các loại nguyên liệu về tự chế tạo pháo. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình ANTT trên địa bàn.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Cùng với việc tập trung đấu tranh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tập trung lắng nghe ý kiến người dân, nhất là những băn khoăn về tình hình ANTT, bảo đảm an toàn giao thông, mua bán thực phẩm bẩn, hàng không nguồn gốc, xuất xứ, tội phạm cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, trấn áp tội phạm đường phố, thanh thiếu niên hư hỏng... để kịp thời xử lý.

Đơn vị còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an bảo đảm ANTT, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, dù đã đạt được những kết quả tích cực sau 7 ngày ra quân, tuy nhiên, tình hình tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm kinh tế, ma túy, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc...

“Thời gian tới đây, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật” - Đại tá Nguyễn Hồng Phong khẳng định.

Nguyên Khang