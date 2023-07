Bắt 2 tàu cá ngoại tỉnh khai thác sai vùng biển quy định

Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi sai vùng biển quy định.

Tàu cá NA-92586-TS bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào khoảng 23 giờ ngày 16/7/2023, trên vùng biển huyện Thạch Hà, cách bờ khoảng 12 hải lý, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa Sót phát hiện, bắt giữ tàu cá biển kiểm soát NA-92585-TS có chiều dài 19,8m do ông Nguyễn Văn Lộc điều khiển và tàu cá NA-92586-TS có chiều dài 20,5m do ông Nguyễn Văn Hồng điều khiển đang hành nghề lưới kéo đôi. Cả hai ông đều trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Xét thấy 2 phương tiện đang có hành vi vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản, tổ tuần tra đã yêu cầu 2 chủ tàu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời dẫn giải 2 phương tiện về cảng Cửa Sót để xử lý theo quy định.

Tiến Phúc