Bắt 3 đôi nam, nữ “phê” ma tuý trong một khách sạn ở Hà Tĩnh

Cả 6 đối tượng bị bắt quả tang tại nhà nghỉ Đức Tài 2 (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 4h ngày 18/12/2020, tổ công tác Công an huyện Hương Khê, Công an thị trấn Hương Khê phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện tại nhà nghỉ Đức Tài 2 có 6 đối tượng nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Danh tính các đối tượng gồm: Đặng Hồng Khang (SN 1995), Phạm Đức Tài (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Hương Khê; Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2000) trú tại xã Gia Phố (Hương Khê); Huỳnh Yến Vy (SN 2000, trú tại Cà Mau); Lê Thị Hồng Nhung (SN 1999, trú tại Khánh Hoà); Nguyễn Thị Ly (SN 1996, trú tại Phú Yên).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 đĩa sứ hình tròn, 1 thẻ nhựa màu trắng, 1 ống hút, 1 loa cầm tay màu đen và 0,8359g ketamin. Qua kiểm tra, cả 6 đối tượng đều dương tính với ma tuý tổng hợp (ketamin).

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Thanh Ngà - Văn Đạt