Bắt 4 đối tượng rủ nhau “đập đá” trong mùa dịch Covid-19

Chiều 18/4, Công an xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang một nhóm thanh niên có hành vi sử dụng ma túy đá.

4 đối tượng sử dụng ma túy đá bị bắt tại nhà của Phan H.P

Theo Thượng úy Mai Đức Bình – Trưởng Công an xã Thạch Châu (Lộc Hà): Vào khoảng 20h30’ ngày 17/4, Công an xã phối hợp với Đội Kinh tế - Ma túy công an huyện Lộc Hà đã bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (loại đá) tại nhà của Phan H.P. ở thôn Minh Qúy, xã Thạch Châu.

4 đối tượng sử dụng ma túy đá gồm: Phan H.P. (SN 1990 - chủ nhà); Trần Đ.T. (SN 1992, trú tại thôn Minh Qúy, xã Thạch Châu); Trần M.L. (SN 1992, trú tại thôn Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà); Đậu X.D. (SN 1991, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường

"Kết quả test cho thấy, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Theo khai nhận bước đầu, 4 đối tượng có sự bàn bạc, rủ rê cùng nhau về nhà của Phan H.P. sử dụng ma túy đá.

Trong đó, Phan H.P. là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá, đã được Công an xã Thạch Châu lập hồ sơ theo dõi” - Thượng úy Mai Đức Bình cho biết.

Hiện, Công an xã Thạch Châu đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

T.V