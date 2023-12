Bắt 5 đối tượng “đánh liêng” ăn tiền

5 đối tượng bị Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt tại hiện trường, thu giữ số tiền hơn 34 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

Công an lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ

Vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 17/12/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an xã Hoà Lạc mật phục, bắt quả tang tại nhà của Lê Đức Thiện ở xã Hoà Lạc, huyện Đức Thọ có 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức “đánh liêng”.

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Lê Đức Thiện (SN 1990, trú tại thôn Đông Xá, xã Hoà Lạc, là chủ nhà); Đào Hoàng Anh (SN 1987, trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng); Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2000, trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng), Nguyễn Đình Dương (SN 1996, trú tại thôn Long Thành, xã An Dũng); Đoàn Thế Đạt (SN 1995, trú tại thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn), huyện Đức Thọ.

Lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 34 triệu đồng và các tang vật có liên quan. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra để lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Công an huyện Đức Thọ vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Công an huyện Đức Thọ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, phương thức hoạt động của các tổ chức phản động; trấn áp kịp thời các loại tội phạm hình sự về ma túy, đánh bạc; khai thác đất, cát trái phép; kiềm chế và làm giảm các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ, những hành vi vi phạm pháp luật về pháo, công cụ hỗ trợ, gây rối trật tự công cộng...

Hữu Tới