Bắt đối tượng cộm cán ở Hương Sơn tàng trữ ma túy tổng hợp

Các lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đình (SN 1993, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Đình bị lực lượng công an bắt qua tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, trưa ngày 20/8, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đình (SN 1993 ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét trên người đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 3 túi ni lông đựng 20 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

20 viên hồng phiến được đối tượng gói chặt bằng túi ni lông.

Tại cơ quan điều tra, Đình khai nhận số ma túy trên mua của một người ở trên địa bàn về để sử dụng.

Được biết, Nguyễn Văn Đình là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn với hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội hiếp dâm.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Long