Bắt đối tượng cướp giật tài sản giữa ban ngày ở Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Phú (SN 1987) trú tại xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã sử dụng xe máy ép sát từ phía sau xe máy bị hại, rồi ra tay cướp giật tài sản giữa ban ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Phú.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/5/2022, chị Lê Thị Thanh (SN 1983, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) khi đang điều khiển xe máy dọc theo tuyến QL1 theo hướng từ huyện Kỳ Anh ra TP Hà Tĩnh, khi đến khu vực cổng chào giáo xứ Ngô Xá (thuộc thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) thì bị một đối tượng điều khiển xe máy (không rõ BKS) ép sát từ phía sau cướp giật 1 túi xách và bỏ chạy. Bên trong túi có hơn 1,5 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại OPPO và một số giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Phú (SN 1987, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên).

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Phú đã ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an an tỉnh) tập trung đấu tranh; bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/5, Nguyễn Văn Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tống đạt lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phú.

Được biết, Nguyễn Văn Phú là đối tượng cộm cán với 4 tiền án (2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), vừa trở về địa phương vào đầu tháng 4/2022.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phú về hành vi “Cướp giật tài sản”, đồng thời hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Bảo Trung