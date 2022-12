Bắt đối tượng gây ra hơn 20 vụ trộm tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Từ tháng 11/2022 đến nay, Trần Văn An (SN 2003, trú xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã liên tiếp thực hiện hơn 20 vụ trộm ở Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/12/2022, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh L.X.S và anh L.T.V, cùng trú tại xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) về việc bị kẻ gian lấy trộm 3 điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng khi đang nằm ngủ tại một tiệm cắt tóc ở xã Thạch Châu (Lộc Hà). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã điều tra, làm rõ Trần Văn An là thủ phạm.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn An khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm nói trên thì từ đầu tháng 11/2022 đến nay, đã liên tiếp thực hiện hơn 20 vụ trộm trên địa bàn huyện Lộc Hà, thành phố Hà Tĩnh và TP Vinh (Nghệ An) với tổng trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng trên địa bàn Lộc Hà, đối tượng An đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 4 điện thoại di dộng, 1 bình ắc quy xe tải, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2 xe máy, 1 bình ắc quy, 1 bộ dụng cụ dùng để cạy phá.

Được biết, Trần Văn An đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện không có nơi ở ổn định.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Lộc Hà mở rộng điều tra.

Vũ Huyền