Bắt đối tượng lấy áo che camera an ninh để trộm cắp tài sản

Phát hiện thấy gần nhà chị Lành có camera an ninh, Đường Văn Quốc (SN 1995) ở xã Thường Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã lấy một chiếc áo phủ lên để che “mắt”, rồi đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đường Văn Quốc.

Ngày 3/11/2021, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Lành (SN 1981), trú tại thôn Đông Nam, xã Thường Nga về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm chính là Đường Văn Quốc.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị Lành, Quốc đã vòng ra phía sau rồi đột nhập vào nhà, lục lọi lấy cắp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động. Số tài sản trộm cắp được, Quốc đem về giấu ở nhà, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, khi phát hiện thấy khu vực gần nhà chị Lành có hệ thống camera an ninh của Công an xã, Quốc đã lấy một chiếc áo cũ bên lề đường ném phủ lên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đường Văn Quốc, về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Đức