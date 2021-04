Bắt đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp khi đi trên taxi

Qua kiểm tra hành khách đi trên xe là Nguyễn Văn Nam, tổ công tác CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện một túi nilon đựng 10 viên nén màu hồng (ma túy tổng hợp) cùng một số tang vật liên quan.

Chiều tối ngày 2/4, Thiếu tá Nguyễn Thành Đô - Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: Tổ tuần tra vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ 10 viên ma túy tổng hợp.

Nguyễn Văn Nam cùng tang vật bị bắt giữ.

Cụ thể: khoảng 17 giờ 40 phút ngày 2/4, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh do Thiếu tá Nguyễn Thành Đô làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 558 + 200 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh thì phát hiện xe taxi BKS 38A-09225 do Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1982, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra hành khách đi trên xe là Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú xã Đông Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), tổ công tác phát hiện trong người Nam có một túi nilon đựng 10 viên nén màu hồng (ma túy tổng hợp) cùng một số tang vật liên quan. Được biết, số ma túy trên được Nam mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng