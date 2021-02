Bắt đối tượng tổ chức đánh bạc trốn nã tại Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện Tân Kỳ và Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt 2 đối tượng truy nã, cầm đầu trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.