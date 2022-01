Bắt đối tượng vận chuyển thuê 1.000 viên hồng phiến ở Hương Sơn

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên hồng phiến.

Đối tượng Phan Văn Đức và tang vật bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khoảng 6 giờ 5 phút ngày 24/1/2022, tại khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường liên thôn và Quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Kim Thành, Sơn Tây, Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Sơn Kim 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại thôn 8, xã Quang Diệm, Hương Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ là 1.000 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Văn Đức khai nhận, bản thân là người nghiện ma túy, số hồng phiến nói trên đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ xã Sơn Tây xuống thị trấn Phố Châu với giá 10 triệu đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng Phan Văn Đức có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2008 và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2018.

Ngay trong chiều nay, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng phá án.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ và Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn trao thưởng cho các lực lượng phá án.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương