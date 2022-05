Bắt được hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình

Cục cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ nghi phạm khi người này xuất hiện ở TP. Hồ Chí Minh.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết sau gần 12h truy nóng, đến chiều tối 29/5, hung thủ sát hại 3 người đã bị bắt giữ cách xa hiện trường hơn 500 km.

Nghi phạm là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung).

Đoàn Minh Hải khi bị bắt giữ tại quận 12, TP.HCM.

Khoảng 7h ngày 29/5, người dân phát hiện vợ chồng ông bà Nguyễn Cu (SN 1962) - Lê Thị Liền (SN 1964) và con gái là Nguyễn Thị Dương (SN 1994, cùng trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tử vong tại nhà riêng.

Từ kết quả khám nghiệm kết hợp một số chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa đã xác định nghi can gây án là Đoàn Minh Hải. Hung thủ là chồng cũ của chị Nguyễn Thị Dương, một trong 3 nạn nhân đã tử vong. Trong thời gian chung sống với nhau, họ có con chung là bé gái Nguyễn Thị T.V. (SN 2019, chưa rõ vì sao cháu bé lấy họ mẹ).

Từ thời điểm người dân phát hiện vụ án mạng, Đoàn Minh Hải biến mất khỏi địa phương một cách bất thường, nên trưa 29/5, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, đã ra quyết định truy tìm người này với đặc điểm nhận dạng sẹo chấm ở đuôi lông mày trái.

Nguồn tin từ địa phương cho biết sau một thời gian chung sống với nhau, Hải và Dương mâu thuẫn kéo dài nên cách đây khoảng 2 năm, họ đã ly hôn. Chị Dương đưa con về nhà cha mẹ ruột cư trú. Thời gian gần đây, Đoàn Minh Hải thường xuyên đến nhà gây sự, đe dọa tính mạng chị Dương và vợ chồng ông Cu để giành quyền nuôi con.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin 3 người trong gia đình ông Nguyễn Cu bị sát hại.

Theo cơ quan chức năng, đêm 28/5, Đoàn Minh Hải tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Cu rồi gây ra án mạng thương tâm. Cuộc truy lùng hung thủ được các trinh sát triển khai ráo riết xuyên suốt trên quốc lộ 1A từ Phú Yên vào các tỉnh, thành phố phía Nam.

Với sự phối hợp hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đến chiều tối cùng ngày, hung thủ đã sa lưới khi lẩn trốn tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân và động cơ gây án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Theo Zing