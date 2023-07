Bắt giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Được tin tưởng giao quản lý cửa hàng dịch vụ tài chính, Phan Thế Cường (SN 1994, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền, chiếm đoạt của anh P.H.N. 1,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thế Cường, SN 1994, trú tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của anh P.H.N. (trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc bị Phan Thế Cường chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021, Phan Thế Cường được anh P.H.N. thuê quản lý hoạt động của cửa hàng dịch vụ tài chính 369, địa chỉ số 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thế Cường.

Đến đầu năm 2022, Phan Thế Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh P.H.N. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phan Thế Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền nhằm mục đích lừa anh N. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, Phan Thế Cường đã thực hiện hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của anh P.H.N. với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Phan Thế Cường đã thừa nhận hành của mình, đồng thời cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng vào việc tham gia đánh bạc trên mạng và trả nợ hết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nga Nguyễn - Anh Cường