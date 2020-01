Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép nhiều loại chất ma túy

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ nhiều loại ma túy trái phép.

Hai đối tượng tàng trữ trái phép nhiều loại chất ma túy bị bắt giữ

Sau nhiều tháng nắm bắt tình hình, lực lượng Công an Hà Tĩnh bám sát theo dõi các đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào khoảng 20h45 ngày 16/1/2020, tại xã Kỳ Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 61A - 61979; qua đó phát hiện và thu giữ 77,8586 gam MDMA (thuốc lắc) và 29,5322 gam Ketamine, 42,2250 gam ma túy đá tổng hợp.

Các đối tượng tàng trữ chất ma túy trên xe ô tô khi đang lưu thông...

Lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Đình Nhật (SN 1992), trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) và Trần Văn Khánh (SN 1987), trú thôn 5, xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên).

Tang vật vụ án bị thu giữ

Hiện 2 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hữu Trung