Bắt giữ đối tượng lái xe gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường ở Đức Thọ

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) xác nhận, tổ công tác Công an huyện đã bắt giữ lái xe gây tai nạn khiến 1 người bị thương khi đang chạy trốn đến tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn đã được Công an huyện Đức Thọ đưa về trụ sở để xử lý

Vào khoảng 19h10 phút ngày 29/11, tại km 0+500 đường tỉnh 554 thuộc địa phận thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) xẩy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 38H7-3881 do anh Đặng Quốc Bình (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) điều khiển đi theo hướng chợ Đồn ra QL 8A với xe ô tô chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã làm cho anh Đặng Quốc Bình bị vỡ xương hàm, chấn thương sọ não nặng và hiện đang hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi xẩy ra tai nạn, lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường hơn 50 km thì bị lực lượng công an bắt giữ

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cộng với những đặc điểm nhận dạng ban đầu, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo thành lập tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ đối tượng gây tai nạn.

Được sự phối hợp của Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh), Trạm 5.1 Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đến 20h17 phút ngày 29/11, tại Km 446+100 QL1 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), các lực lượng đã phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 37H - 021.29 kéo theo rơ-moóc BKS 37R - 003.97 có biểu hiện nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệm vụ và chứng cứ thu thập được, tổ công tác Công an huyện Đức Thọ đã xác định và bắt giữ lái xe sau hơn 1 tiếng đồng hồ gây tai nạn, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, tổ công tác xác định được đây là chiếc xe vừa gây tai nạn rồi bỏ chạy. Qua đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ, lái xe Đặng Khánh Hòa (SN 1993, trú quán tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã thừa nhận hành vi của mình.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa phương tiện cùng lái xe về Công an huyện Đức Thọ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Phú