Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý ở Cẩm Xuyên

Hoàng Trọng Nhật (SN 1986), trú tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà) và Trương Công Nam (SN 1991) trú tại thị trấn Cẩm Xuyên đi mua ma tuý về để dùng thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang.

Hoàng Trọng Nhật (áo đen) và Trương Công Nam tại cơ quan công an.

Vào hồi 17h ngày 27/5/2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thôn Nam Thành (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên), Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện Hoàng Trọng Nhật và Trương Công Nam có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong lòng bàn tay trái của Trương Công Nam có 2 gói ni lông trong suốt, kích thước 1x2cm chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Tiến hành giám định 2 gói tinh thể màu trắng trên, xác định là ma túy dạng đá Methamphetamine có khối lượng 0,2199 gram. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để về dùng dần thì bị bắt.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, hiện Công an Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Nhật và Trương Công Nam về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trung