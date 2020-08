Bắt quả tang 5 đối tượng đang “phê” ma túy tại nhà riêng

Liên quan đến vụ 76 đối tượng bị bắt quả tang khi đang “phê” ma túy trong quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can thứ 2 để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.