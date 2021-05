Bị mất gần 1,5 tỷ đồng sau khi kết bạn với nick “trai Tây”

Sau khi kết bạn với tài khoản Facebook “Hark Soa Tai Mk”, chị N.T.Đ (trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị mất gần 1,5 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 27/5 cho biết, trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, rất nhiều người ở Thừa Thiên Huế và một số tỉnh miền Trung đã có đơn trình báo đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trong đó, trường hợp N.T.Đ là nạn nhân bị lừa số tiền nhiều nhất, gần 1,5 tỷ đồng. Điều đáng nói, thủ đoạn mà chị Đ. gặp phải đã từng có nhiều bị hại khác ở TP Huế bị sập bẫy với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Các “trai Tây” người Nigeria trong đường dây lừa đảo quốc tế bị Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ vào tháng 6/2020

Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, giữa tháng 5/2021, chị Đ. kết bạn với một tài khoản có tên “Hark Soa”. Chủ tài khoản giới thiệu với chị Đ. rằng, mình là nam giới, quốc tịch Mỹ và đang là quân nhân tại Syria. Người này còn giới thiệu không có vợ, con và hiện có một số tài sản lớn.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại tình cảm, khi tạo được niềm tin cho chị Đ.; “Hark Soa” thông báo với chị Đ. có một số tiền lớn muốn chuyển về Việt Nam để tặng chị và giúp đỡ người dân bị thiên tai, thì được chị Đ. đồng ý. Sau khi được chị Đ. cung cấp địa chỉ, số điện thoại; “Hark Soa” nhắn cho chị Đ. thông báo đã chuyển tiền kèm với thùng hàng và nói trong 2 ngày nữa chị sẽ nhận được số tài sản có giá trị lớn. Chị Đ. nghe vậy, trong lòng vui mừng và chờ đợi đến giây phút nhận quà.

Đối tượng Nigeria từng cấu kết với các đối tượng Việt Nam lừa hàng trăm bị hại từ Bắc vào Nam. (Ảnh: T.L)

Đúng 2 ngày sau, có một người xưng là nhân viên Hải quan ở TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho chị Đ. để thông báo, có một món quà có giá trị rất lớn từ nước ngoài chuyển về nên yêu cầu phải nộp tiền để làm thủ tục trước khi nhận quà. Chị Đ. nhắn tin cho “Hark Soa” hỏi có người yêu cầu chuyển tiền để nhận quà thì người này bảo chị Đ. cứ làm theo yêu cầu vì trị giá quà rất lớn. Tin lời, chị Đ. đã 2 lần chuyển số tiền 350 triệu đồng theo yêu cầu.

Tiếp đó, có một người gọi điện cho chị Đ., xưng là nhân viên Chi cục thuế thông báo quà đã có mặt ở sân bay và chị Đ. muốn nhận thì phải nộp tiền thuế… Lúc này, chị Đ. lại nhắn tin hỏi “Hark Soa” thì người này tiếp tục yêu cầu chị gửi tiền vào để giải quyết thủ tục vì số tài sản rất lớn, nếu không thực hiện theo yêu cầu thì sợ mất số tài sản lớn.

Tiếp đó, một giọng nữ gọi đến cho chị Đ., giới thiệu là nhân viên chuyển phát nhanh và thông báo, thời gian, địa điểm nhận quà. Đồng thời yêu cầu, chị chuyển thêm một khoản tiền phí vận chuyển…

Hàng loạt chứng minh thư giả được Công an Thừa Thiên Huế thu giữ trong vụ án đường dây lừa đảo công nghệ cao quốc tế

Tin vào lời những người gọi điện, trong vòng 8 ngày (từ ngày 12 đến 20/5), chị Đ. 8 lần chuyển cho các đối tượng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi chuyển tiền bà Đ. vẫn không nhận được quà nên liên lạc với “Hark Soa” để hỏi thì tài khoản của người này đã bị khóa. Lúc này, chị Đ. mới tá hỏa, biết rằng mình đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo. Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực điều tra, truy tìm đối tượng.

Một điều tra viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hầu hết các vụ việc, đối tượng lừa đảo đều sử dụng các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Zalo, Facebook… để làm quen với “con mồi”.

Khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền, đối tượng sẽ khóa tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Cuối cùng, tiền sẽ được rút ở một ngân hàng nước ngoài, gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan Công an. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, nhất là người già, phụ nữ.

