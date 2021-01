Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố ‘Triều đại Việt’

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo về tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Dương Bá Giang - một trong những đối tượng của tổ chức khủng bố Triều đại Việt đã trực tiếp tham gia vụ gây nổ tại Công an Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM tháng 6/2018. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Thông tin cụ thể về vấn đề này trên Cổng TTĐT Bộ Công an nêu rõ: Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập tháng 1/2018.

Trụ sở đặt tại Canada; có trang web và các kênh truyền thông: “Triều đại Việt”, “Free Bibet”, “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị”, “Việt Nam today”, “Việt tự do”, “Radio tiếng nói quốc dân”, “Phung Nguyen”, “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV24”.

Các đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh năm 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt”; Trần Thanh Đình, sinh năm 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương, sinh năm 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ, “phát ngôn viên Triều đại Việt”.

Phương thức hoạt động của tổ chức này bao gồm: Bạo động vũ trang, với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền. Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã gửi hàng chục nghìn USD, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Thông tin cụ thể về Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, lý lịch cá nhân các đối tượng tham gia, các Bản án xét xử và các hoạt động khủng bố được công bố chi tiết t ạ i đây .

Bộ Công an cũng nêu rõ: “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo chinhphu.vn