Bỏ trốn qua địa bàn Hà Tĩnh, đối tượng liên quan đến vụ án ma túy ở Đăk Nông bị bắt

Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Đăk Nông khi đang tháo chạy qua địa bàn.

Công an huyện Lộc Hà bắt đối tượng Thào A Say.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: Lúc 23h15" ngày 30/3, trên QL 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh, Cục C04 - Bộ Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Thào A Say (SN 1996, trú tại xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Thào A Say là đối tượng có liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông vào ngày 6/3/2021. Quá trình điều tra, xác minh, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã có thông báo truy tìm, đề nghị phối hợp, bắt giữ Thào A Say.

Thời điểm bị bắt giữ tại Hà Tĩnh, đối tượng Thào A Say đang trốn chạy trên xe khách 47B-017.45 tuyến Đăk Lăk đi Phú Thọ.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đã bàn giao đối tượng Thào A Say cho Công an tỉnh Đăk Nông.

