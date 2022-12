Cả trăm cảnh sát bắt 86 người giả nhân viên ngân hàng lừa rút tiền

Cả trăm cảnh sát ập vào 3 văn phòng trong các toà nhà, bắt 86 người giả nhân viên tín dụng các ngân hàng gợi ý khách rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt.

Chiều 28/12, cảnh sát cơ động, hình sự Công an quận Tân Bình phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 3 văn phòng trong các toà nhà ở quận Tân Bình, tạm giữ 86 người có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông .

Quá trình khám xét, cảnh sát thu 109 máy tính để bàn, 67 laptop, máy in, 118 điện thoại di động, 2 ôtô, 46 xe máy, 27 thẻ ngân hàng các loại...

Cảnh sát khám xét một văn phòng có hàng chục nhân viên lừa đảo. Ảnh: Nhật Vy

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, những nghi can này giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ. Lợi dụng việc ngân hàng áp dụng mức phí rất cao đối với chủ thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, nhóm này gợi ý hỗ trợ.

Các nhân viên đang lừa tư vấn, nhận hình ảnh của chủ thẻ tín dụng. Ảnh: Nhật Vy

Những người này gợi ý “ngân hàng đang có chính sách giúp khách thoải mái chi tiêu, có thể rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng mà không mất phí”. Để làm điều này, chủ thẻ phải chụp ảnh 2 mặt thẻ tín dụng, kèm số bí mật để thanh toán.

Khi có các thông tin, nhóm này sử dụng phần mềm quẹt thẻ trên một website bán hàng, gửi mã OTP về cho chủ thẻ và yêu cầu cung cấp cho họ. Khi đã có đầy đủ điều kiện, các nghi can vẫn chuyển 75% cho khách nhưng âm thầm chuyển 25% hạn mức thẻ còn lại đi nơi khác để chiếm đoạt.

Nhiều dữ liệu được cho là chứng cứ bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra cho rằng có rất nhiều người sập bẫy nhóm này nhưng do được chuyển tiền thật nên chưa phát hiện.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Tin liên quan: Hành trình truy bắt nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỷ ... Nhóm đối tượng mua dữ liệu khách hàng trên mạng xã hội Facebook, chuẩn bị sẵn “kịch bản” rồi đóng giả là nhân viên ngân hàng, gọi điện mời chào hỗ trợ cho vay tiền với lãi suất thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Quốc Thắng/VNE