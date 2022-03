Cấm đường có thời hạn phục vụ thi công đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Để đảm bảo an toàn trong quá trình nổ mìn thi công Quốc lộ (QL) 8 ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), cơ quan quản lý đường bộ quyết định cấm đường có thời hạn ở tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

QL8 - tuyến đường độc đạo lên xuống Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang được thi công nâng cấp, mở rộng.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 4 (đại diện chủ đầu tư) về việc thống nhất tạm dừng giao thông trên tuyến QL8 để phục vụ thi công gói thầu XL7 (xây dựng đoạn Km 52+3.4 – Km 59+00) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8 đoạn Km 37 – Km 85+300.

Phạm vi cấm lưu thông trên đường: Cục bộ trong đoạn từ Km 57+415.02 – Km 59+00 tuyến QL8.

Thời gian cấm lưu thông trên đường: Đảm bảo thời gian mỗi đợt cấm đường không quá 1 giờ và giữa 2 đợt cấm cách nhau ít nhất 4 giờ theo quy định của Bộ GTVT.

Thời điểm ngăn, cấm đường: Tối đa là 60 phút trong các khung giờ (buổi trưa bắt đầu từ 11h30 phút tới 12h30 phút, buổi chiều bắt đầu tư 16h30 phút tới 17h30 phút).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/3 tới hết ngày 31/12.

Để đảm bảo ATGT trong quá trình nổ mìn thi công dự án, ngành chức năng đã quyết định cấm đường đoạn từ Km 57+415.02 – Km 59+00 tuyến QL8.

Cục Quản lý đường bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 và đơn vị thi công trước khi triển khai thi công bằng phương án nổ mìn phá đá cần phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh, UBND huyện và Công an huyện Hương Sơn, Phòng CSGT Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) và các bên liên quan thống nhất về kế hoạch, phương án, thời gian, lực lượng tham gia việc chốt chặn hai đầu, phân luồng, điều tiết nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong quá trình thi công.

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, thời gian cấm đường, phong tỏa giao thông phục vụ thi công để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường được biết, chủ động trong hành trình.

Trong thời gian ngăn, cấm đường phục vụ công tác nổ mìn, Ban Quản lý dự án cần chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí đầy đủ hệ thống đảm bảo ATGT; phối hợp với lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông bố trí lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông và dừng xe hai đầu đoạn tuyến của khu vực nổ mìn. Ngoài các đợt cấm theo khung giờ nêu trên thì tuyệt đối không được phong tỏa giao thông.

Quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn sử dụng vật liệu nổ, ATGT và vệ sinh môi trường…

QL8 từ ngã ba TX Hồng Lĩnh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài 85,3 km. Đoạn tuyến từ Km 0 - Km 37 đã được đầu tư nâng cấp mở rộng và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016. Đoạn tuyến từ Km 37 tới Km 85+300 nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng Bộ GTVT phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 1.662 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2015 nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều năm trở lại đây phải phân kỳ đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công từng bước. Và tới thời điểm này, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Văn Đức