“Che mắt” camera, ung dung vào nhà “chôm” hơn 9 triệu đồng

Nguyễn Viết Sơn (SN 1983, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã lấy khăn “che mắt” camera, rồi lẻn vào nhà lấy trộm hơn 9 triệu đồng tiền mặt.

Nguyễn Viết Sơn (ảnh nhỏ) và số tiền còn lại của vụ trộm

Vào khoảng 1h sáng ngày 26/6/2020, sau khi đi nhậu với bạn, Nguyễn Viết Sơn một mình điều khiển xe máy về nhà. Trên đường đi, thấy cửa hàng bán hoa quả của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thị trấn Nghèn) còn sáng đèn, Sơn liền tiếp cận. Thấy chủ nhà ngủ say, cửa chính không khoá nên đối tượng Sơn đã đột nhập vào lấy trộm hơn 9 triệu đồng để trong túi xách.

Sau khi nhận được tin báo của chị Hạnh, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Viết Sơn là đối tượng trộm số tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền trộm cắp được Sơn dùng để tiêu xài cá nhân hết 8.190.000 đồng.

Đáng nói, quá trình thực hiện vụ trộm nói trên, Sơn đã ma mãnh, quan sát kỹ xung quanh hiện trường, phát hiện nhà hàng xóm có camera an ninh nên đã dùng khăn che kín hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Được biết, Sơn là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng - Trang