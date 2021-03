Chém đồng nghiệp xe buýt trọng thương rồi tháo chạy nhưng không thoát

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Hào (SN 1991, trú tại TDP 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã dùng dao chém vào lưng đồng nghiệp của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hào trú tại TDP 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào hồi 16h50p ngày 15/3, tại TDP 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Hào đã dùng dao chém vào lưng anh Phan Tấn Khởi (SN 2001, trú tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn), cùng là đồng nghiệp một hãng xe buýt ở Hà Tĩnh.

Sau khi chém anh Khởi, đối tượng Hào đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung triển khai lực lượng kịp thời có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời lấy lời khai những người có liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức truy bắt đối tượng Hào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 ngày, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hào.

Tại cơ quan công an, Hào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả giám định thương tích số 101/TTPY ngày 17/3/2021 của Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh, anh Phan Tấn Khởi bị thiệt hại 3% sức khỏe.

Chiều 18/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hào về tội “cố ý gây thương tích”.

Hoài Nam