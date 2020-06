Chi tiết 20 điểm gắn camera ở Nghệ An chính thức phạt nguội từ 10/6

28 camera phạt nguội được đặt tại 20 điểm trên tuyến QL1, tuyến tránh Vinh và nội thành Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 10/6/2020.

Từ hôm nay (1/6), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An sẽ đưa hệ thống camera phạt nguội vi phạm giao thông vào hoạt động.

Hệ thống camera phạt nguội này do Cục CSGT triển khai lắp đặt tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Chúng tôi sẽ chạy thử hệ thống trong vòng 10 ngày. Và chính thức xử lý các phương tiện, lái xe vi phạm từ ngày 10/6. Trong thời gian máy chạy thử, lực lượng chức năng sẽ không xử phạt các phương tiện vi phạm.

Các hành vi vi phạm như: Chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt đèn đỏ... sẽ được hệ thống ghi lại, sau đó chuyển thẳng thông tin đến trung tâm điều khiển. Qua hình ảnh vi phạm, lực lượng CSGT có thể xử phạt nguội hoặc xử lý trực tiếp khi có tổ tuần tra làm việc.

Người vi phạm khi nhận được thông báo vi phạm phải tới trụ sở Phòng CSGT Công an Nghệ An (108 Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) để giải quyết.

Khi đến giải quyết, người vi phạm sẽ được xem lại đầy đủ hình ảnh, lịch sử vi phạm. Trường hợp người vi phạm cố tình không đến giải quyết theo thời hạn sẽ bị lực lượng CSGT gửi công văn và từ chối kiểm định phương tiện vi phạm.

Được biết, loại camera lắp đặt trên QL1 đợt này được nhập từ nước ngoài, với nhiều “mắt” có độ phân giải cao, bán kính quan sát đến 300m.

Thông qua phần mềm thông minh, các camera sẽ phát hiện, phân tích các lỗi vi phạm chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… một cách chính xác và nhanh nhất. Về ban đêm, khi máy hoạt động, các tia hồng ngoại sẽ tự động bật lên để thấy rõ biển số xe cũng như màu sơn xe.

Tại Hà Tĩnh, từ năm 2017 đến nay, thông qua 18 camera giám sát, Phòng CSGT tỉnh này đã phát hiện và gửi hơn 70.000 thông báo đến cho những người vi phạm trong cả nước.

Danh sách các điểm đặt camera phạt nguội ở Nghệ An: Quốc lộ 1A , gồm 12 điểm tại: Km 383+750 (Trạm thu phí Hoàng Mai); ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A và 48D; Km 394 (khối 12, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai); Km 402+400 (xóm 12, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu); ngã tư Cầu Giát (Km 404+250); Km 412 (ngã 3 Yên Lý, Diễn Châu); Km 420 (thôn 6, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu); ngã tư Diễn Châu (Km 424+800); Km 425+500 (khối 6, thị trấn Diễn Châu); Km 426+300 (xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu); Km 440 (xóm Cửa Mơ, Nghi Yên, Nghi Lộc); Km 445 (KCN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc). Đường tránh TP. Vinh, gồm 3 điểm tại: Km 9+400 (tránh Vinh- xóm Bắc Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên); ngã tư Hưng Tây (Km 11+700, đường tránh Vinh); Km 25 (Bến Thủy, TP Vinh). Thành phố Vinh, gồm 5 điểm tại: Km 467+50 (Thu phí Bến Thủy 1); ngã tư Maximax (giao Nguyễn Thái Học - Quang Trung); ngã tư chợ Vinh; ngã sáu Lê Mao kéo dài - Trần Phú; ngã tư Đại học Vinh.

