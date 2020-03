Chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt đối tượng ma túy

Trong khi vây bắt nhóm vận chuyển ma túy trái phép, Thượng sĩ Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), chiến sĩ đội hình sự, ma túy Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã hy sinh.

Sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Ngay lập tức, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm 8 đồng chí tổ chức xác minh nguồn tin và lên phương án bắt giữ.

Trong quá trình truy bắt, bất ngờ hai đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến Thượng sĩ Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991) trong tổ công tác bị thương nặng.

Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi Thượng sĩ Sầm Quốc Nghĩa hy sinh.

Mặc dù bị trọng thương nhưng đồng chí vẫn cố gắng ra hiệu cho đồng đội truy bắt các đối tượng. Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Ngay sau đó, đồng chí Nghĩa được đồng đội đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương qua nặng, đồng chí đã hy sinh vào lúc trưa cùng ngày. Thượng sĩ Sầm Quốc Nghĩa là chiến sĩ công an huyện Quế Phong, mới 29 tuổi, có vợ và một con nhỏ 2 tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt bằng được đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An điều tra làm rõ.

