Chủ động các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Đến nay, các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được Công an Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, triển khai kỹ lưỡng.

Lực lượng công an rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Đinh Việt Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc mọi tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT.

Đặc biệt là xây dựng cụ thể các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo đại hội, nhất là khu vực diễn ra đại hội và nơi ăn nghỉ của các đại biểu; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm…”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tập trung tối đa quân số cho công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, trên lĩnh vực an ninh quốc gia, công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm, phân tích và nhận định tình hình, chủ động tham mưu, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, tuyên truyền, kích động, phá hoại…Nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Trung tá Nguyễn Hồng Phú – Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cho biết: “Đơn vị đã chủ động phối hợp các ngành chức năng, đơn vị nghiệp vụ phát hiện kịp thời, dự báo sát những vấn đề mà các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan khác có thể lợi dụng để xuyên tạc, tung tin giả, tin xấu độc trước thềm đại hội để có các kế hoạch chủ động đấu tranh, phản bác. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn…”.

Các lực lượng Công an Hà Tĩnh tham gia diễu hành trong đợt ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020 (ngày 20/7/2020).

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, đối tượng.

Trong đó, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tai nạn, tệ nạn xã hội; tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp này, lực lượng CSGT (Công an TP Hà Tĩnh) sẽ tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bắt đầu diễn ra vào chiều ngày 14/10, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh. Thành phố Hà Tĩnh là địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

“Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, thiết lập các phương án đảm bảo an ninh trật tự nhằm bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, kết hợp phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng hoạt động phạm tội.

Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Công an thành phố bố trí 100% quân số ứng trực, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, Cảnh sát trật tự cơ động của Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Phòng Cảnh sát cơ động triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong dịp diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ra quân trong dịp “đặc biệt” này còn có các lực lượng: cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, cảnh sát 113… của Công an tỉnh. Các lực lượng này sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để ùn tắc giao thông, nhất là khu vực diễn ra đại hội; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động cho hay: “Chúng tôi đã xây dựng cụ thể phương án huy động lực lượng xử lý tình trạng tụ tập đông người tại nơi diễn ra sự kiện, tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chủ quản xử lý tốt các tình huống phức tạp về ANTT…”.

Mai Hoàng – Văn Hùng