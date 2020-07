Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự

Tại lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự.

Dự lễ ra quân sáng nay (20/7) có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại lễ ra quân, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và công an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt cao điểm này để cán bộ, chiến sỹ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, ra sức thi đua lập công xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020

Công an các đơn vị, địa phương phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tốt tình hình ANTT.

Đại tá Lê Khắc Thuyết cho rằng, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động và liều lĩnh hơn; chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân

Đại tá Lê Khắc Thuyết đề nghị, trong quá trình thi hành công vụ, các lực lượng phải quán triệt sâu sắc phương châm “an toàn, hiệu quả”, nâng cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ và Nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác, nhất là từ nay đến hết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện đợt cao điểm trọng tâm, hiệu quả, tập trung đánh trúng, đánh đúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, các ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm phạm về sở hữu, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh, lực lượng cựu chiến binh, ĐVTN đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường của thành phố nhằm kêu gọi, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Lực lượng CSGT

Cảnh sát 113

Cảnh sát Cơ động tham gia diễu hành

Nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại tham gia diễu hành

xe phun nước chống bạo động

xe rải dây thép gai

Lực lượng công an địa phương

các cựu chiến binh tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường của thành phố Hà Tĩnh.

