Công an Cẩm Xuyên bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo trong đêm

Đêm 30/12, tổ tuần tra của Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 10,4 kg pháo.

Nguyễn Huy Ngọ và tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 19h30 phút ngày 30/12/2020, tại địa bàn xã Cẩm Quan, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Xuyên (gồm: Công an xã Cẩm Quang và Đội An ninh Công an huyện) đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Huy Ngọ (SN 1991, hộ khẩu thường trú: thôn 4, xã Cẩm Quang) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép, thu giữ tại hiện trường 4 hộp hình khối nghi pháo hoa nổ (loại 36 quả) tổng trọng lượng khoảng 5,4kg.

Nguyễn Trọng Thể cùng tang vật

Tiếp đó, vào lúc 20h20 phút cùng ngày, trên tuyến đường liên xã: Quang – Yên – Hòa thuộc địa phận xã Cẩm Quang, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trọng Thể (SN 1995, hộ khẩu thường trú: thôn Yên Quý, xã Yên Hoà) có hành vi vận chuyển 4 hộp hình khối, nghi pháo hoa nổ (loại 36 quả) khối lượng 5,4 kg.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Trung