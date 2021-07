Công an Cẩm Xuyên xử phạt 33 xe vi phạm quá tải, quá khổ

Các phương tiện chủ yếu hoạt động ngoài giờ hành chính, ban đêm để né tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Công an huyện Cẩm Xuyên đo tải trọng xe trên các tuyến đường, khu vực tập trung các mỏ khai thác đất, đá...

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo thành thùng trên đường bộ, từ tháng 5/2021 đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung xử lý trên các tuyến đường, khu vực tập trung các mỏ khai thác đất, đá, bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Qua đó, cơ quan công an đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 33 trường hợp xe vi phạm với tổng số tiền 283.900.000 đồng.

Đáng nói, các phương tiện chủ yếu hoạt động ngoài giờ hành chính, ban đêm để né tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Sau khi xử lý vi phạm, lực lượng chức năng Cẩm Xuyên cũng giám sát việc hạ tải, tháo dỡ đối với những phương tiện cơi nới thành thùng xe.

Bảo Trung